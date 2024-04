Hit Ekstraklasy w Białymstoku na remis

Hit PKO BP Ekstraklasy w Białymstoku zapowiadał się pasjonująco. W meczu Jagiellonii z Pogonią Szczecin emocji nie zabrakło, ale zwycięzcy pojedynku już tak. W hitowym meczu 30. kolejki obie drużyny podzieliły się punktami. Sprawa tytułu wciąż nierozstrzygnięta.

Otoczka

Starcie dwóch najczęściej strzelających drużyn w obecnym sezonie Ekstraklasy powinien oznaczać wiele bramek. Jaga zdobyła 66 bramek, natomiast Pogoń strzeliła 54 gole. W lidze znajdziemy za to aż jedenaście zespołów, które lepiej strzegą bramki niż białostoczanie (w tym znajdującą się w strefie spadkowej Korona Kielce).

Jagiellona Białystok w meczu 29. kolejki bez większego problemu odniosła zwycięstwo na wyjeździe z ekipą Zagłębia Lubin (2:1). Prócz wpadki z Cracovią (1:3), która była wynikiem czerwonej kartki Adriána Diégueza, lider tabeli gra porywająco i co najważniejsze – skutecznie. Cztery punkty przewagi przed nad Śląskiem Wrocław oraz Lechem Poznań pozwalają na jedną wpadkę. W piątkowy wieczór swój 300. mecz w Ekstraklasie rozegrał Taras Romanczuk, dwukrotny reprezetant Polski.

Dla Pogoni Szczecin był to dość ważny mecz. Należy jednak pamiętać, że drugiego maja czeka ich starcie w finale Pucharu Polski. Na pewno ekipa Jensa Gustafssona chciała zmazać plamę z poprzedniej kolejki. Wówczas na własnym terenie przegrali 0:2 z Piastem Gliwice. Gra Pogoni się nie kleiła, liderzy zawiedli, a trzy punkty „uciekły w siną dal”. Ich wygrana z Jagiellonią dałaby im zmniejszenie straty do lidera do pięciu punktów oraz awans na czwarte miejsce w tabeli.

Do składu Jagielloni na domowy mecz po pauzie wrócił znany ze świetnych diagonalnych podań Adrian Diéguez. Natomiast do składu Pogoni w porównaniu ze starciem z Piastem wskoczyli Kacper Smoliński oraz Wahan Biczachczian, którzy zastąpili odpowiednio: kontuzjowanych Alexandra Gorgona oraz Adriana Przyborka.

I połowa

Już w trzeciej minucie szansę na gola miał Afimico Pululu, lecz Angolczyk chybił z kilkunastu metrów. Ogółem snajper Jagi w pierwszych minutach notował regularnie słabe zagrania – a to niedokładne przyjęcia czy nie po drodze mu było spotkać się z futbolówką. Pierwsze minuty należały do podopiecznych Adriana Siemieńca. To oni grali szybciej, lepiej konstruowali akcje niż przeciwnicy.

Wynik spotkania w 15. minucie otworzył Kamil Grosicki. Mimo leżącego w polu karnym Jagielloni jednego z graczy gospodarzy sędzia Szymon Marciniak kontynuował starcie. Mimo dezorientacji i wysoko ustawionej linii obrony sytuację wykorzystał Biczachczjan. Ormianin podał do wychodzącego Kamila Grosickiego, a ten będąc jeden na jeden z bramkarzem, zdobył swoje dwunaste trafienie w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy.

Dwie minuty później Jesus Imaz podał długą piłkę do Nené. Wydawało się, że będzie pojedynkował się z bramkarzem, lecz Linus Wahlqvist dobrze asekurował piłkarza „Dumy Podlasia”. Lepiej aniżeli na początku spotkania spisał się Pululu w 24. minucie. Wówczas wykorzystał podanie Nené.

Szybka akcja Jagielloni, dzięki sprytowi Portugalczyka i minięciu Leo Borgesa pomogła mu podać do Angolczyka, który z kilku metrów pokonał golkipera Pogoni. Było to jego dziewiąte trafienie w lidze, czym zrównał się choćby z Mikaelem Ishakiem czy kolegą z drużyny, Bartłomiejem Wdowikiem.

Później nastąpi okres słabszej gry ze strony obu klubów. W 34. minucie przepiękna asysta z piętki Grosickiego nie została zamieniona na gola przez Efthymiosa Koulourisa. Kapitan gości miał dużo miejsca i umiał to wykorzystać w pierwszej połowie meczu.

Gdy trenerzy obu drużyn mieli już zapewne przygotowane aspekty taktyczne do omówienia w przerwie z zespołem, padła bramka na 2:1. Bardzo dobre dośrodkowanie Bartłomieja Wdowika z prawej strony boiska wykorzystał Jesús Imaz.

Tym samym Hiszpan został piątym graczem w obecnych sezonie Ekstraklasy, który strzelił dziesięć bądź więcej goli. Na tej liście jest już w tym sezonie dwóch „Portowców” – poza Grosickim, także Koulouris. Już w doliczonym czasie gry mógł wyrównać Biczachczjan, jednak jego strzał z ostrego kąta niewiele minęło bramkę Jagielloni.

II połowa

Początek połowy przyniósł przewagę Pogoni. Trzy minuty po wznowieniu starcia Biczachczjan pokazał swoją popisową umiejętność, czyli bardzo dobre uderzenie z daleka. Jego uderzenie obronił Zlatan Alomerović.

W 57. minucie Leo Borges po rzucie rożnym wykonanym przez Biczachczjana zamieszanie w polu karnym i skierował futbolówkę do siatki Alomerovicia. Potem swoich sił pod bramką rywala próbował chociażby Nené.

Dwanaście minut po golu na 2:2, Koulouris skierował futbolówkę do siatki, lecz arbiter boczny nie miał wątpliwości i odgwizdał pozycję spaloną. Dla postronnych kibiców mniej się mogła podobać dalsza gra, gdyż upływ siły wraz z mniejszą chęcią do strzelenia zwycięskiej bramki dały znać o sobie. W ostatnich minutach okazje bramkowe występowały w śladowej ilości, a próba np. Fredrika Ulvestada niezbyt zagroziła bramce Jagi.

Jednak koniec meczu mógł zwieńczyć dzieło. W ostatniej akcji mecz składną akcję gospodarzy mógł zamienić na gola Dominik Marczuk. Powoływany do reprezentacji Polski piłkarz minął nawet dwóch rywali, ale uderzył w boczną siatkę. To może być kosztowne pudło na koniec sezonu – w Białymstoku chcieliby się w tej kwestii bardzo pomylić.

Po meczu

Co prawda po spotkaniu Marczuk płakał, ale piękna była postawa kibiców, którzy skandowali jego imię i nazwisko. Młody skrzydłowy zmarnował doskonałą okazję, nie strzelił gola w 98. minucie. Ogółem bardziej z remisu może być zadowolona drużyna z Białegostoku. Optycznie i pod względem xG (1.14 vs. 1.54) lekką przewagę mieli goście. Martwić fanów Jagi może to, że w ostatnich pięciu meczach ich ulubieńcy wygrali tylko jedno spotkanie.

Natomiast Pogoń na zwycięstwo na wyjeździe w Ekstraklasie czeka od 16 lutego 2024 roku i meczu z Radomiakiem. Przynajmniej na kilkanaście godzin szczecinianie będą zajmować piąte miejsce w tabeli. Wynik 2:2 pewnie nie raduje w pełni żadnej z ekip, ale wykonały one mały krok w realizacji swoich celów. Z wyniku ucieszy się też znaczna część czołówki – choćby Lech Poznań, który może się teraz zbliżyć na dwa punkty do lidera z Białegostoku.

