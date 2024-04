Oficjalnie: Bartosz Białkowski odchodzi z klubu

Millwall poinformowało, że Bartosz Białkowski opuści stadion „The Den” po zakończeniu obecnego sezonu. Były reprezentant Polski występował w klubie od 2019 roku. Bramkarz dwukrotnie z rzędu wybierany był w klubie piłkarzem sezonu.

Thank you Bart for being one of the best Millwall keepers we've had. It's unforgivable that Rowett dropped you for Long, I have no doubts that we would have made the playoffs otherwise.

— Paul (@mfctallpaul) April 26, 2024