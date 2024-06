Kanada: Rasa kadrowiczów przedmiotem dyskusji – piłkarz sprowadza do parteru skrajnego prawicowca

Kanada w 2024 roku po raz pierwszy bierze udział w rozgrywkach Copa America. Od tej konkretnej edycji, puchar rozgrywany na zachodniej półkuli ma rozgrywać się cyklicznie jak Euro, co cztery lata. Ekipa 'Klonowego Liścia’ przygotowuje się tak do mistrzostw świata rozgrywanych między innymi we własnym kraju. Nie każdemu jednak podoba się idea tak mocno różnorodnej rasowo kadry tego kraju. Głos w tej sprawie zabrał nawet jeden z piłkarzy.

’Co jeśli powiem ci, że ja sam oraz dwóch innych białych zawodników na zdjęciu to także synowie imigrantów? To jest Kanada. Naszą siłą jest nasza różnorodność i to czyni nasz kraj w wyjątkowym położeniu – nie tragicznym – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Alistair Johnson, boczny obrońca Celtiku oraz reprezentacji Kanady. Oburzył się on tonem wypowiedzi, w której zasugerowano jakoby czymś złym było to, że w jednej drużynie piłkarskiej znajdują się piłkarze o odmiennym kolorze skóry. Wpis polubiło ponad 130 tysięcy osób i miał zasięg 6 milionów.

What if I told you that myself and the other two ‘white’ players pictured here are the sons of immigrants as well?

This is Canada. Our strength is in our diversity and it is what makes our country so special – not tragic. 🇨🇦 https://t.co/ova8HE8fKc

— Alistair Johnston (@_a_johnston) June 22, 2024