Bartłomiej Drągowski wykupiony przez Panathinaikos

Bartłomiej Dragowski do końca poprzedniego sezonu był tylko wypożyczony do greckiego Panathinaikosu. Dziś już wiemy, że ten klub postanowi wykupić 26-letniego bramkarza ze Spezii Calcio. Kwota transferu ma się zamknąć w 2 milionach euro. Polak podpisze trzyletni kontrakt.

Bartłomiej Drągowski zadomowił się w Grecji

Przez większą część kariery występował we Włoszech. Można powiedzieć, że to był jego drugi dom. W końcu jednak musiał przyjść czas na zmiany. Bartłomiej Drągowski drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Panathinaikosie. Od dziś wiemy, że ta przygoda może potrwać do nawet 2027 roku. Ponieważ taką umowę ma podpisać wychowanek Jagiellonii Białystok.

Bartłomiej Drągowski już od najmłodszych lat pokazywał, że w przyszłości może być świetnym bramkarzem. Przeszedł wszystkie juniorskie szczeble Jagiellonii, aż w końcu zadebiutował w pierwszej drużynie w 2014 roku. Jego umiejętności prezentowane w Polsce dostrzegła Fiorentina, która w 2016 roku wyłożyła za niego 2,5 miliona euro. Wydawało się, że 26-latek na stałe zadomowił się we Włoszech. Po grze w Fiorentinie udało mu się jeszcze bronić barw Empoli i SpezIi Calcio. W tej ostatniej w poprzednim sezonie stracił miejsce w składzie. Przestał również być też powoływany do reprezentacji Polski, w której wydawało się, że ma pewne miejsce. Wobec czego udał się na zaskakujące wypożyczenie do Grecji. Tam na tyle się dobrze spisywał, że postanowiono go wykupić.

Drągowski zostanie wykupiony przez Panathinaikos. Grecy złapali promocję

Bartłomiej Drągowski do tej pory wystąpił w 16 meczach greckiego zespołu i sześciokrotnie zachowywał czyste konto. Dzięki niemu Panathinaikos zajął czwarte miejsce w minionym sezonie ligowym oraz sięgnął po triumf w Pucharze Grecji.

Jakiś czas temu spekulowano, że Grecy będą musieli wyłożyć za polskiego bramkarza około 4 milionów euro. Ostatecznie jednak zapłacą znacznie mniej. O nowych warunkach poinformował Nicolo Schira.

Według dziennikarza „Koniczynki” wyłożą zaledwie 1,5 mln euro kwoty podstawowej. 500 tysięcy ma zaś zostać wypłacone w ewentualnych bonusach. To niemal brzmi jak kwota promocyjna.

Wydaje się, że Grecy uprzedzili inne kluby, jakie były zainteresowane Polakiem. Jeszcze kilka godzin temu były spekulacje, że np. Real Valladolid ma chrapkę na Drągowskiego. Dużo się też mówiło o przeprowadzce do Anglii, konkretniej do Championship. W grę wchodziło również, pozostanie na Półwyspie Apenińskim. Sam bramkarz chciał wrócić na poziom Serie A.

