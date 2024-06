Borussia Dortmund z hitowym transferem wewnątrz Bundesligi

Borussia Dortmund rozpoczęła budowę drużyny na nowy sezon od zmiany trenera. Teraz przyszedł czas na transfery piłkarzy. Jak informuje Fabrizio Romano, klub dopina szczegóły transferu Serhou Guirassy’ego z VfB Stuttgart. BVB zapłaci za piłkarza ok. 18 milionów euro.

Serhou Guirassy w poprzednim sezonie był jednym z najlepszych napastników w Bundeslidze. Gwinejczyk w 28. spotkaniach w barwach VfB Stuttgart zdobył 28 bramek i dorzucił do tego jeszcze dwie asysty. Przez praktycznie cały sezon nie ustawały spekulację na temat przyszłości 28-latka.

Więcej niż pewne było, że Guirassy opuści Stuttgart latem. Dużo mówiło się o zainteresowaniu takich wielkich firm jak: Manchester United, AC Milan, FC Barcelona czy też Borussia Dortmund. Teraz jak informuje Fabrizio Romano, to właśnie BVB wygrywa wyścig o podpis napastnika.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, here we go!

BVB have received the green light from player side after working on this deal for months.

Guirassy has accepted and formal steps will follow.

BVB will pay the release clause around €17.5m to Stuttgart. pic.twitter.com/QGtXAU8LRH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024