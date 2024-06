Wieczysta nie tylko sprzedaje – czterech zawodników zostaje na dłużej

Wieczysta Kraków to świeżo upieczony drugoligowiec. Podopieczni Sławomira Peszki mają ogromne ambicje. Stoi za nimi Wojciech Kwiecień, krakowski biznesmen, swego czasu łączony z przejęciem Wisły Kraków. Dziś ma on jednak bardziej przyjemne zmartwienia, bo zespół jest już na poziomie centralnym i trzeba go wzmocnić po pożegnaniu 20 zawodników z końcem czerwca. Wieczysta parafowała umowy z czterema zawodnikami – trzy z nich to prolongaty.

Wieczysta nie tylko sprzedaje

Klub z ulicy Chałupnika przedłużył umowę z Michałem Pazdanem, Jakubem Wołosikiem oraz Łukaszem Pietrasem. Przy okazji, ogłoszono też podpisanie pierwszego zawodowego kontraktu przez Karola Krzywieckiego.

Łukasz Pietras, Michał Pazdan oraz Jakub Wołosik przedłużyli swoje kontrakty z Wieczystą o kolejny rok. Karol Krzywiecki podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt do końca najbliższego sezonu z opcją przedłużenia o rok.https://t.co/D9I0L4bB7K — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) June 26, 2024

Były reprezentant Polski (38A) oraz bohater narodowy z EURO 2016 spędził w Krakowie cały sezon 2023/24. Zanotował 26 występów ligowych oraz dwa trafienia. 36-latek będzie kontynuował grę w Wieczystej także w nowej kampanii, w której celem zespołu Sławomira Peszki jest wejść ligę wyżej.

Syn dziennikarza „Przeglądu Sportowego” Piotra i bratanek redaktora naczelnego tej gazety Pawła to piłkarz, który ma 20 lat i swoje szanse otrzymał pod koniec sezonu. Jakub Wołosik przybył do Krakowa na wiosnę i w 33. oraz 34. kolejce III ligi otrzymał swoje szanse. W meczu z Czarnymi Polaniec zanotował z ławki asystę przy bramce Karola Danielaka, a w ostatnim meczu sezonu wyszedł w podstawowym składzie. Wieczysta najwidoczniej jest bardzo przekonana do zawodnika, skoro po awansie zdecydowała się kontynuować współpracę.

Krzywiecki (18-latek) zanotował w minionej kampanii sześć występów, z czego pięć z ławki. Pietras przy Chałupnika gra od wiosny 2020 roku