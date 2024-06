Faza grupowa EURO 2024 zakończyła się. Pora zebrać w jednym miejscu wiele ciekawych informacji dotyczących statystyk, które stały się faktem w pierwszej fazie turnieju. Zapraszamy na drugą część!

EURO 2024: ciekawe osiągnięcia z fazy grupowej cz.2

Nicolo Barella bramką z Albanią w pierwszej kolejce EURO 2024 pobił wynik bramkowy… Francesco Tottiego we włoskiej kadrze. Dla pomocnika Interu był to 10. gol w kadrze narodowej.

Erik Janża golem ze Słowenią, który był pierwszym na EURO dla tego kraju od 2000 roku, w momencie zanotowania trafienia wyrównał dorobek Viniciusa Juniora z wielkich turniejów. Obaj mają po bramce – licząc MŚ oraz EURO/Copa America.

Georges Mikautadze stał się pierwszym gruzińskim strzelcem gola na wielkich turniejach (MŚ/ME).

Mikautadze > England, France, Belgium. Simple as that. pic.twitter.com/gsYOL9CvBo — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 26, 2024

Francisco Conceicao stał się drugim synem piłkarza z golem na EURO, który sam strzelił na mistrzostwach Europy. Prawie dokładnie 24 lata po swoim ojcu, Sergio, strzelił debiutanckiego w kadrze gola z Czechami (trzeci mecz w kadrze). Wcześniej bramkę w duecie ojciec-syn notowali Enrico oraz Federico Chiesa.

Cristiano Ronaldo podaniem do Bruno Fernandesa ustanowił rekord EURO w liczbie asyst w całej historii – było to jego ósme decydujące podanie na turniejach tej rangi.

Odkąd w 2016 roku powiększono EURO do 24 drużyn, Chorwacja jest pierwszą z puli 18 drużyn do tej pory (trzecie miejsca w grupie w każdym z trzech ostatnich turniejów), która walczyła o awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca i zakończyła grupę raptem z dwoma punktami. Do tej pory umożliwiało to tylko posiadanie czterech lub trzech punktów.

Romano Schmid w meczu z Holandią strzelił 900. gola w historii rozgrywek EURO – mowa o fazie grupowej oraz pucharowej licząc od 1960 roku.

Los goles "centenarios" de la Eurocopa: 100 – Giresse 🇫🇷 (1984)

200 – Vilfort 🇩🇰 (1992)

300 – Zahovic 🇸🇮 (2000)

400 – Henry 🇫🇷 (2004)

500 – Xavi 🇪🇸 (2008)

600 – Nani 🇵🇹 (2016)

700 – Gregoritsch 🇦🇹 (2021)

800 – Seferovic 🇨🇭 (2021)

900 – SCHMID 🇦🇹 (2024) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 25, 2024

Kylian Mbappe bramką z karnego z meczu z Polską strzelił swojego pierwszego gola w karierze w rozgrywkach mistrzostw Europy. W dorobku na mundialach, Mbappe ma z kolei 12 trafień.

Phil Foden w fazie grupowej częściej podawał piłkę do Jordana Pickforda (3) niż do Harry’ego Kane’a (1) – mowa o wszystkich trzech meczach.

Słowenia i Dania grały ze sobą w eliminacjach do EURO 2024 w jednej grupie i miały po tyle samo punktów. Obie drużyny trafiły na siebie w grupie C mistrzostw Europy. Dania zremisowała ze Słowenią w bezpośrednim meczu 1. kolejki EURO. Dania i Słowenia skończyły grupę z takim samym dorobkiem punktowym (3), bramkowym (2:2) – zdecydowała liczba kartek (7 Słowenii vs 6 Danii).

Three of the five fastest goals scored in the history of the European Championships have been scored at Euro 2024: ◉ 0:23 – Bajrami vs. 🇮🇹 (2024)

◎ 1:07 – Kirichenko vs. 🇬🇷 (2004)

◉ 1:13 – Tielemans vs. 🇷🇴 (2024)

◎ 1:22 – Forsberg vs. 🇵🇱 (2021)

◉ 1:32 – Kvaratskhelia vs. 🇵🇹… pic.twitter.com/qsyKCyjofY — Squawka (@Squawka) June 26, 2024

Chwicza Kwaracchelia zdobył piątą najszybszą bramkę w historii EURO. Co ciekawe, gol strzelony po minucie i 32 sekundach jest dopiero trzecim najszybszym golem edycji 2024. Mamy więc ewidentnie mistrzostwa Europy szybkich bramek.

Ukraina jako pierwsza drużyna po ekspansji EURO do 24 drużyn odpadła w fazie grupowej, mając cztery punkty na koncie. W erze wygranych za trzy punkty – najwięcej punktów bez awansu mieli Włosi w 2004 roku, bo pięć.

(Fazy grupowe na EURO mają miejsce od 1980 roku, a wygrane za trzy punkty od 1996 – ekspansja EURO miała miejsce w 2016 roku, z 16 do 24 drużyn)

Ukraine is a 9th ever Euro team to be eliminated with 4 points since (1996) win = 3 points. Only Italy 2004 with 5 points were knocked out while having more points at group phase. Until tournament expansion in 2016 – 4 pts meant a big chance of KO stage appearance — Marcin Ziółkowski (@MrcinZiolkowski) June 27, 2024

