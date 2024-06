EURO 2024: Grupa C wyrównała niechlubny rekord

W sześciu meczach grupy C EURO 2024 padło zaledwie siedem bramek. To wyrównanie niechlubnego rekordu z 2016 roku, gdy także w grupie C również strzelono tylko goli. To także dopiero szósty przypadek w historii EURO, gdy w danej grupie pada poniżej dziesięciu bramek.

Grupa C EURO 2024 – 7 bramek

Na 36 dotychczas rozegranych meczów EURO 2024 cztery spotkania kończyły się wynikiem 0:0. Połowa tych przypadków miała miejsce w grupie C, gdzie w obu meczach ostatniej kolejki padły remisy 0:0. Pierwszy raz w historii EURO zdarzyło się, by oba mecze ostatniej kolejki w danej grupie zakończyły się wynikiem 0:0. Z kolei we wcześniejszych czterech bramek padło zaledwie siedem bramek, a trzy mecze kończyły się remisami 1:1. Tylko jeden mecz grupy C EURO 2024 zakończył się zwycięstwem, gdy w pierwszej kolejce Anglia w słabym stylu pokonała Serbię w Gelsenkirchen 1:0.

0 – For the first time in European Championship history, both games in the last group stage round of a specific group ended in a goalless draw. Anticlimax. #EURo2024 pic.twitter.com/XQ12xVMuxv — OptaJohan (@OptaJohan) June 25, 2024

Grupa C EURO 2016 – 7 bramek

Anglicy, Duńczycy, Słoweńcy i Serbowie wyrównali tym samym najgorszy w historii EURO wynik. Wcześniej tylko w 2016 roku zdarzyło się, by w sześciu meczach danej grupy padła tak mała liczba bramek… i również miało to miejsce w grupie C. Udział w tym ma Polska, która rywalizowała wówczas w grupie z Niemcami, Irlandią Północną i Ukrainą. W trzech meczach padły zaledwie dwie bramki – 1:0 pokonaliśmy Irlandię Północną i Ukrainę, a w Paryżu zremisowaliśmy 0:0 z Niemcami. Pozostałe wyniki w tej grupie to porażki Ukraińców po 0:2 z Niemcami i Irlandią Północną oraz zwycięstwo ówczesnych mistrzów świata z Wyspiarzami 1:0.

Grupa A EURO 2016 – 9 bramek

EURO 2016 jest jedynym w historii turniejem rangi mistrzostw Europy, gdzie w dwóch grupach padło mniej niż dziesięć bramek. Oprócz wcześniej wspomnianej grupy C, drugi taki przypadek miał miejsce w grupie A. W grupie z udziałem gospodarzy EURO 2016 – Francuzów – w sześciu meczach padło dziewięć bramek, z czego 1/3 już w pierwszym meczu. W meczu otwarcia tamtego turnieju Francja pokonała Rumunię 2:1. Tak prezentują się pozostałe rezultaty w grupie A EURO 2016:

kolejka – Albania 0:1 Szwajcaria kolejka – Francja 2:0 Albania, Rumunia 1:1 Szwajcaria kolejka – Szwajcaria 0:0 Francja, Rumunia 0:1 Albania

Grupa A EURO 1992 – 9 bramek

Aby poszukać kolejnego przypadku, gdzie w danej grupie padło tylko kilka bramek, trzeba cofnąć się do początku lat 90. XX wieku. I znów swoją cegiełkę dołożyła Francja, która w grupie A mierzyła się z Anglią, gospodarzem EURO 1992 – Szwecją oraz późniejszym zwycięzcą tego turnieju – Danią. Mecz otwarcia pomiędzy Szwecją a Francją zakończył się remisem 1:1, a w trzech kolejnych meczach tej grupy padła zaledwie jedna bramka. Sytuację uratowała ostatnia kolejka, gdzie oba mecze zakończyły się rezultatami 2:1.

kolejka – Szwecja 1:1 Francja, Dania 0:0 Anglia kolejka – Francja 0:0 Anglia, Szwecja 1:0 Dania kolejka – Szwecja 2:1 Anglia, Francja 1:2 Dania

Grupa B EURO 1984 – 9 bramek

Dziewięć bramek w sześciu meczach grupowych miało także miejsce na EURO 1984. Ponownie swój udział miała Francja, choć tym razem nie bezpośredni, bo tamten turniej odbywał się na francuskich boiskach. W grupie B rywalizowały Hiszpania, obrońcy trofeum – RFN oraz debiutujący na mistrzostwach Europy Portugalczycy i Rumuni. W jednym meczu padły maksymalnie trzy bramki, gdy RFN pokonało Rumunię 2:1. Była to jednak jedyna wygrana obrońców trofeum w tym turnieju i nie zdołali oni nawet wyjść z grupy.

kolejka – RFN 0:0 Portugalia, Rumunia 1:1 Hiszpania kolejka – RFN 2:1 Rumunia, Portugalia 1:1 Hiszpania kolejka – RFN 0:1 Hiszpania, Portugalia 1:0 Rumunia

Grupa B EURO 1980 – 9 bramek

Szósta edycja mistrzostw Europy była pierwszą, w której udział wzięło osiem drużyn. Wtedy też po raz pierwszy wprowadzono format fazy grupowej. Odbiegał on tego, który obowiązywał już cztery lata później, gdy w półfinałach zwycięzcy grup rywalizowali z drużynami z drugich miejsc równoległej grupy. Na EURO 1980, które odbywało we Włoszech nie miały miejsca półfinały, a od razu rozegrano finał, w którym spotkali się zwycięzcy grup. Odbył się też mecz o trzecie miejsce, gdzie na przeciw stanęły drużyny z drugich miejsc.

W meczu o trzecie miejsce zagrali Włosi, a w finale Belgowie, którzy wcześniej mierzyli się w grupie B. Bezpośrednie starcie między tymi drużynami zakończyło się wynikiem 0:0, podobnie jak rywalizacja Włochów z Hiszpania. Jedyna bramka w meczu z udziałem Włochów padła, gdy ci mierzyli się z Anglikami i wygrali 1:0. Tak prezentują się rezultaty w tej grupie:

kolejka – Belgia 1:1 Anglia, Hiszpania 0:0 Włochy kolejka – Belgia 2:1 Hiszpania, Anglia 0:1 Włochy kolejka – Hiszpania 1:2 Anglia, Włochy 0:0 Belgia

