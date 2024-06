Widzew Łódź sprowadza czołowego strzelca II ligi

Widzew Łódź poinformował o zakontraktowaniu Huberta Sobola. W poprzednim sezonie strzelił 24 gole w barwach KKS-u Kalisz i był wiceliderem w klasyfikacji strzelców II ligi. Brak awansu KKS-u do I ligi spowodował, że Sobol nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu o opuszcza Kalisz jako wolny zawodnik.

Widzew wzmacnia atak

Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach Widzew opuści podstawowy napastnik Jordi Sanchez. Hiszpan znajduje się w centrum zainteresowania japońskich Vissel Kobe oraz Consadole Sapporo. Łodzianie zawczasu przygotowali się na odejście jednego z najważniejszych zawodników. Na zasadzie wolnego transferu do Widzewa przeniósł się Hubert Sobol.

24-latek w poprzednim sezonie występował on w barwach II-ligowego KKS-u Kalisz, gdzie był najlepszym strzelcem, zdobywając 24 bramki w 37 meczach. W rozgrywkach II ligi strzelił 23 gole i dołożył jedną asystę, lecz to nie wystarczyło do sięgnięcia po koronę króla strzelców. Taką samą liczbę bramek, a o jedną asystę więcej na koncie miał Jonathan Junior z Kotwicy Kołobrzeg.

Sobol podpisał z KKS-em roczny kontrakt, ale z opcją przedłużenia go o rok. KKS nie awansował jednak do I ligi, bo w spektakularny sposób przegrał finał baraży ze Stalą Stalowa Wola. Do przerwy mogło być ”po zawodach”, ale przy wyniku 1:0 karnego nie wykorzystał właśnie Sobol. Bramka ta dałaby mu koronę króla strzelców. W drugiej połowie Stal na przestrzeni kilkudziesięciu sekund odwróciła sytuację o 180 stopni, a sfrustrowani piłkarze KKS-u kończyli ten mecz w ośmiu.

Po zakończeniu sezonu Sobol mógł więc odejść z KKS-u jako wolny zawodnik, a zainteresowane kluby nie musiały płacić za ten transfer. Ostatecznie Sobol przeniósł się do Widzewa, z którym podpisał dwuletni kontrakt. 24-latek będzie miał teraz idealną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności na boiskach Ekstraklasy. Do tej pory w Ekstraklasie zaliczył zaledwie 11 występów – cztery w barwach Lecha, a siedem w Wiśle Kraków. Nie strzelił w nich ani jednego gola i ani razu nie znalazł się w wyjściowym składzie.

Jako zawodnik Lecha był wypożyczany do pierwszoligowej Warty Poznań oraz Odry Opole. W 2021 roku definitywnie przeniósł się do Wisły Kraków, ale tam również się nie przebił. ”Biała Gwiazda” wypożyczała go do Stomilu Olsztyn i Górnika Łęczna, aż w 2023 roku jako wolny zawodnik opuścił Kraków.

”Jestem zawodnikiem, który zawsze daje z siebie wszystko i walczy do końca, a do tego na pewno też współpracuje na boisku. To dla mnie duży krok. Miałem epizod w Ekstraklasie i jestem świadom, że to nie było to, co sobie zakładałem. Myślę, że teraz swoją postawą zapracowałem na ten transfer. Moim głównym celem w Widzewie jest regularna gra i będę o nią mocno walczył. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować” – mówił w rozmowie z mediami klubowymi Sobol.

”Umiejętności Huberta znam z poprzednich lat. Miałem okazję obserwować go w Lechu i Warcie, do których trafiał jako młody chłopak. Z czasem się rozwinął i zdobył dużo doświadczenia w seniorskiej piłce, na poziomie centralnym, a ostatni sezon w barwach KKS-u był tego potwierdzeniem. Hubert potrafi odnaleźć się w polu karnym i ma dobre warunki fizyczne. Jestem pewny, że wzmocni rywalizację w napadzie i będzie aktywnie walczył o grę w pierwszym składzie” – dodał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

