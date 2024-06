Ofensywa transferowa Śląska Wrocław trwa

Po czterech latach przerwy bez Śląska Wrocław w pucharach tego lata wszystko się zmieni. Drużyna z Tarczyński Areny wraca do gry w europejskich eliminacjach. Władze drużyny robią naprawdę dużo, aby wzmocnić swój zespół. Tym razem ogłoszono „transferowy hattrick”. Ekipa z Dolnego Śląska poinformowała aż o trzech nowych transferach.

Transferowe szaleństwo Śląska Wrocław

Wicemistrz Polski z sezonu 2023/2024 nie próżnuje na rynku transferowym. Do tej pory ogłoszono przejścia:

Serafina Szoty,

Tomasza Loski,

Simona Schieracka,

Filipa Rejczyka,

Juniora Eyamby

Jednak to nie koniec nowych twarzy w Śląsku Wrocław. W ostatni weekend czerwca na platformie X ogłoszono, że do dwukrotnego mistrza Polski przeszło aż trzech nowych graczy. Wszyscy oni są znani fanom Ekstraklasy.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗝𝗔𝗟𝗡𝗜𝗘: 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐛𝐮𝐥𝐚 nowym piłkarzem Śląska! 28-letni pomocnik podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o rok. #TransferowyHatTrick ✅ Witamy w Śląsku! 🇮🇹👋 👉 https://t.co/YDqVncYAon pic.twitter.com/II7ieLwiJf — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 28, 2024

Trzy nowe postacie w Śląsku Wrocław

Pierwszy z nich to Mateusz Bartolewski. W ostatnim sezonie lewy defensor reprezentował barwy Ruchu Chorzów. Ekipa z Górnego Śląska spadła po roku z Ekstraklasy. Urodzony w Szczecinku gracz był ważną postacią Ruchu w ostatnim sezonie. Jego bilans w rozgrywkach 2023/2024 to dwie bramki oraz cztery asysty. Obrońca podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Nie tak dawno ulubieniec Marka Papszuna to kolejny piłkarz, który sezon 2024/2025 spędzi w Śląsku. Chodzi o Sebastiana Musiolika. Odejścia Erika Exposito, a także odsunięcie od drużyny Patryka Klimali sprawiły, że wicemistrz Polski potrzebował wzmocnień w formacji ataku. Brak Hiszpana, króla strzelców Ekstraklasy to ogromna wyrwa.

Do Juniora Eyamby dołączył Musiolik. Wysoki snajper kontynuuje podróż po śląskich ekipach. W Polsce napastnik grywał jedynie w tym regionie Polski (Rybnik, Częstochowa, Zabrze), choć ma on też na koncie kampanię w Serie B – był on wtedy częścią Pordenone. Cztery bramki i sześć asyst w Ekstraklasie oraz dwa gole i dwie asysty w Pucharze Polski sprawiły, że Musiolik sezon 2023/2024 mógł uznać za całkiem udany.

W maju Raków Częstochowa poinformował o odejściu z tego klubu swojego długoletniego zawodnika Marcina Cebuli. Jest to były kumpel Musiolika ze zespołu. Być może Jacek Magiera liczy na ich współpracę oraz boiskowe doświadczenie w grze między sobą. Cebula to ofensywny gracz, mający niezły drybling oraz przyzwoite strzały z daleka. Pomocnik to też jednak podatny na kontuzje zawodnik.

Cała trójka ma wszelkie predyspozycje, aby występować w podstawowym składzie Śląska. Choć też trzeba przyznać, że Bartolewski, Musiolik i Cebula mogą być przydatnymi rezerwowymi. Na pewno nie są to gwiazdy Ekstraklasy. Pozyskanie solidnej trójki, powinno pomóc Śląskowi na trzech frontach.

Fot. PressFocus

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: