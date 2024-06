Gwiazda EURO 2024 zmieni klub?

Reprezentacja Gruzji jest absolutną rewelacją tegorocznego EURO. Gruzini w fantastycznym stylu po zwycięstwie nad Portugalią awansowali do fazy pucharowej, gdzie zmierzą się z Hiszpanią. Jedną z gwiazd drużyny jest Georges Mikautadze, strzelec trzech bramek co czyni go obecnie najlepszym strzelcem mistrzostw Europy.

Sensacja na EURO 2024

Zarówno selekcjoner Willy Sagnol, jak i jego piłkarze mają praktycznie zerowe doświadczenie na turnieju tej rangi. Wyszli więc z nastawieniem, że nie mają nic do stracenia i chcą po prostu grać w piłkę. Stąd biorą się odważne próby ataków, jak i w obronie, gdzie każdy z piłkarzy na placu gry chce uczestniczyć w akcji. Dzięki temu udało im się zdobyć bramkę przeciwko Turcji (1:3), zremisować z Czechami (1:1) oraz sensacyjnie pokonać Portugalię (2:0).

Nie udałoby się to gdyby nie 23-letni napastnik Georges Mikautadze. Zawodnik FC Metz oprócz tego, że w każdym meczu zdobywał gola był też niezwykle aktywny w akcjach ofensywnych „Krzyżowców”. Świetna postawa Gruzina zwróciła uwagę europejskich klubów. Jak informuje Fabrizio Romano, zawodnik osiągnął już ustne porozumienie z nowym pracodawcą, którym ma zostać AS Monaco.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze. Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros. 🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024

Klub ten właśnie stracił swoją legendę i największą gwiazdę. Wissam Ben Yedder zdobył 20 bramek w poprzednim sezonie i reszta w zespole nawet się do niego nie zbliżyła. Kończy mu się jednak kontrakt i od miesiąca wiadomo, że go nie przedłuży. AS Monaco pilnie potrzebuje więc bramkostrzelnej dziewiątki. Świetny turniej Gruzina tylko pomógł w podjęciu decyzji.

We Francji był gwiazdą

Klub z księstwa chce, by gwiazda EURO 2024 podpisała kontrakt jeszcze przed zakończeniem mistrzostw Europy. Urodzony w Lyonie zawodnik fantastycznie spisywał się w barwach FC Metz, z którego latem 2023 trafił do Ajaxu Amsterdam. W Eredivisie nie zyskał aprobaty ze strony szkoleniowca i holenderskiej ligi podbić nie zdołał. Dlatego już zimą wrócił do FC Metz gdzie ponownie grał spektakularnie zdobywając 14 bramek w 22 występach.

Jego genialna gra nie wystarczyła jednak, by utrzymać FC Metz w Ligue 1. Klub zajął dopiero 16. pozycję i musiał o utrzymanie walczyć w barażach. W tychże lepszym zespołem okazało się Saint-Etienne, które po dogrywce w meczu rewanżowym zapewniło sobie powrót do francuskiej elity, wysyłając FC Metz do Ligue 2.

fot. PressFocus

