Najmłodszy strzelec Copa America w XXI wieku. Kim jest Kendry Paez?

EURO 2024 to nie jedyne rozgrywki, które możemy obserwować tego lata. Równolegle odbywa się turniej Copa America. Podobnie jak w przypadku mistrzostw Europy, w Ameryce Południowej roi się od odkryć turnieju. Niewątpliwie jednym z nich jest Kendry Paez.

Rekord Copa America wciąż nieruszony

Dzięki bramce zdobytej z rzutu karnego przeciwko reprezentacji Jamajki, Paez oficjalnie stał się najmłodszym strzelcem w najnowszej historii Copa America. W dniu strzelonego gola Ekwadorczyk miał dokładnie 17 lat i 54 dni, co nie wystarczyło jednak do pobicia ponad dwudziestoletniego rekordu dzierżonego przez Kolumbijczyka – Johnniera Montaño, który w 1999 roku jeszcze jako szesnastolatek zdołał zapisać się na liście strzelców w meczu przeciwko Argentynie.

Wielka kariera czeka?

Gdy mówimy o siedemnastolatku, o którego biją się największe klubu Europy trzeba mieć z tyłu głowy, że za parę lat będzie on kolejnym południowoamerykańskim talentem na skalę światową, być może nawet pokroju Neymara czy Ronaldinho. Póki co jednak Paez i jego środowisko stąpa twardo po ziemi. Co prawda został on już oficjalnie wykupiony przez londyńską Chelsea, jednak angielski potentat zdecydował, że lepiej będzie, gdy Ekwadorczyk do osiemnastych urodzin będzie reprezentował barwy rodzimego Independiente del Valle. W lidze na ten moment idzie mu naprawdę dobrze – w trzynastu meczach Paez ma na swoim koncie już 4 bramki, do których dołożył trzy asysty. Jedno trafienie zaliczył już także w prestiżowych rozgrywkach Copa Libertadores.

Jak można się łatwo domyślić, Paez już nie może się doczekać momentu, gdy przyjdzie mu żyć w stolicy Anglii. Sam zainteresowany wielokrotnie mówił, że jest niesamowicie szczęśliwy w związku z przenosinami do „The Blues”, które nastąpią w 2025 roku. Przy okazji ostatniego gola na Copa America przeciwko Jamajce, Ekwadorczyk oddał hołd… Cole’owi Palmerowi, którego sposób celebracji z boisk Premier League znany jest na całym świecie. Paez skopiował sposób celebrowania gola od Anglika, co podkreśla jego już silną więź emocjonalną z Chelsea.

Złoty rocznik?

Paez jest zawodnikiem urodzonym w roku 2007. W przyszłości być może właśnie o tym roczniku będziemy mówić jak o jednym z najwybitniejszych w historii futbolu. Swój początek życiowej drogi mieli wówczas również tacy zawodnicy jak Lamine Yamal i Pau Cubarsi z FC Barcelony, czy rewelacyjne dziecko brazylijskiego futbolu i w przyszłości również zawodnik Chelsea – Estevao.

Według portalu „Transfermarkt.com” na ten moment Kendry Paez w gronie tej czwórki warty jest najmniej. Kto wie – może jednak w przyszłości Ekwadorczyk przeskoczy rówieśników i sam stanie na piedestale światowego futbolu? Jedno jest pewne – ma do tego świetne warunki.

