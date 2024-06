Polski talent trafi do… wicemistrza Słowenii

NK Maribor, wicemistrz Słowenii ogłosił wypożyczenie Karola Borysa z KVC Westerlo. 17-letni pomocnik po kilku nieudanych miesiącach w Belgii poszuka gry w o wiele słabszej lidze słoweńskiej.

Karol Borys w Słowenii

Wychowanek Śląska Wrocław uważany jest za jeden z największych talentów w polskim futbolu. 17-latek był liderem kadry U17, którą poprowadził do półfinału mistrzostw Europy i pomógł jej awansować na juniorski mundial po 24 latach przerwy. Reprezentant polskich młodzieżówek trafił do Belgii w lutym za dwa miliony euro. W środowisku panowała opinia, że jest to niekonwencjonalny kierunek transferu dla tak młodego zawodnika – zwłaszcza, że jego sprowadzeniem zainteresowana była Fiorentina. Co więc powiedzieć o wyborze drużyny, która w sezonie 2023/2024 została wicemistrzem Słowenii?

Karol Borys bardzo długo czekał na debiut w lidze belgijskiej. Udało mu się dopiero pod koniec marca w meczu z Sint-Truiden. Polak pojawił się na boisku w 72. minucie i zanotował tylko kilka kontaktów z piłką. W sumie do końca sezonu pojawił się na boisku jeszcze trzykrotnie notując łącznie 44 minuty w seniorskim zespole i trudno powiedzieć, że się sprawdził.

Karol Borys, dobrodošel v Mariboru! Predstavimo lahko prvega novinca v prestopnem roku, 17-letni poljski zvezni igralec prihaja na posojo do konca sezone 2024/25. Izbral si je dres s št. 21. ➡️ https://t.co/xF6JqLKwrX#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2024 pic.twitter.com/LXYsVCwnZj — NK Maribor (@nkmaribor) June 29, 2024

Dyrektor sportowy NK Maribor Marko Suler, którego polscy kibice mogą kojarzyć z występów dla Legii Warszawa w oficjalnym komunikacie stwierdził, że w umowie wypożyczenia jest realna szansa na kontynuowanie współpracy po zakończeniu okresu wypożyczenia. Po wypowiedzi dyrektora możemy wywnioskować, że w porozumieniu zawarto kwotę ewentualnego wykupu młodego Polaka przez klub ze Słowenii, który już zdążył przywitać się z kibicami.

Wiem, że przyjdę do klubu z największą liczbą trofeów w Słowenii. Myślę, że to dla mnie najlepszy wybór i dlatego wybrałem Maribor. Oczekuję trofeów, chcę, żeby klub został mistrzem kraju i zagrał w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Zapoznałem się z informacjami o klubie. Wiem, że Josip Iličić jest bardzo dobrym piłkarzem, znam też Soudaniego i gra z takimi zawodnikami to dla mnie przyjemność.

NK Maribor zajął drugie miejsce w tabeli Prva Ligi za plecami NK Celje. Dzięki temu będą grać w eliminacjach do Ligi Europy. Nowy klub Karola Borysa zmierzy się z bułgarskim Botewem Płowdiw.

fot. screen YouTube/NK Maribor

