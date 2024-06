Hajduk Split szykuje ciekawy projekt. Znany trener i gwiazdy

Hajduk Split ostatnie mistrzostwo zdobył w sezonie 2004/05 i bardzo za tymi czasami tęskni. Był liderem ligi chorwackiej podczas przerwy zimowej w 2023/24, jednak później sprawę spektakularnie spartolił. Teraz szykuje ciekawy projekt. Ma już w składzie znanego trenera, legendę klubu, a chce ściągnąć byłą gwiazdę Manchesteru City i Interu.

Gennaro Gattuso w Marsylii wytrzymał zaledwie pięć miesięcy. Został zwolniony po siedmiu meczach z rzędu bez zwycięstwa. Francuski projekt zakończył się dla niego jedną wielką klapą i pozostawił utytułowany klub z bilansem 9-8-7 na dziewiątej pozycji w Ligue 1. Częściej nie wygrywał niż wygrywał i zapłacił za to posadą. Włoch nie prowadził jednak Marsylii od początku sezonu, tylko zastąpił zwolnionego Marcelino.

Od lutego pozostawał bez pracy. Łączono go z Arabią Saudyjską, a konkretnie klubem Al-Taawoun, który zajął rewelacyjne czwarte miejsce w lidze i wyprzedził mający gwiazdorską obsadę Al-Ittihad. To się jednak nie spełniło, a Gennaro Gattuso trafił do jeszcze bardziej niespodziewanego miejsca. 12 czerwca Hajduk Split ogłosił, że zostanie on menedżerem pierwszej drużyny i podpisze kontrakt do 2026 roku. To pomysł Nikoli Kalinicia (znają się z Milanu), który pod koniec maja został tu dyrektorem sportowym.

17,5 roku czekał Ivan Perisić na sentymentalny powrót do klubu swojego dzieciństwa. Przeżył jednak istny horror sportowy. Kiedy, jeszcze będąc kontuzjowanym, podpisywał kontrakt, to Hajduk znajdował się na pozycji lidera. Od razu jednak pierwszy mecz w rundzie wiosennej przegrał, kolejny zremisował i spadł na drugą lokatę. Potem jeszcze na przełomie marca i kwietnia przegrał cztery mecze z rzędu. Stało się jasne, że tytułu nie wywalczy. Perisić wrócił dopiero w kwietniu i tylko w dwóch meczach wyszedł w podstawowym składzie.

🔵🔴🇭🇷 Ivan Perisić will receive €1 salary at Hajduk Split until the end of the season.

There’s release clause into his pact with Hajduk for next two windows.

He has already verbal pact on bonus for qualification to group stage in Europe. pic.twitter.com/6pEu2Eu54g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2024