Celta Vigo zaoferuje dożywotni kontrakt swojej legendzie?

Hiszpańskie media informują, że Celta Vigo przygotowuje dożywotni kontrakt dla swojej żywej legendy – Iago Aspasa. Obecna umowa 36-latka z galicyjskim klubem wygasa już za rok. Na decyzję Aspasa wpływ będą miały wyniki Celty w przyszłym sezonie.

Przed dwoma laty Iago Aspas podpisał nowy kontrakt z Celtą, który obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Po dwóch spokojnych sezonach dwa ostatnie lata znów stały pod znakiem nerwowej walki o utrzymanie w La Liga. W sezonie 2022/23 Aspas ponownie był najlepszym strzelcem w zespole z Vigo, a w poprzednim sezonie miał udział przy 19 z 46 ligowych bramkach (dziewięć goli, dziesięć asyst). Gdyby więc nie jego liczby, Celta po kilkunastu latach mogła pożegnać się z elitą.

Choć Aspas znajdował się na celowniku saudyjskich, zdecydował się na pozostanie w swoim macierzystym klubie. Wcześniej podkreślał zresztą, że do końca kariery nie zmieni już klubu. Celta chce więc odwdzięczyć się 36-latkowi za niebywałą lojalność i według ”Relevo” przygotowuje mu dożywotnią umowę. Od jej podpisania zależą jednak wyniki Celty w następnym sezonie. A ”Błękitnych” może czekać jeszcze trudniejsza walka o utrzymanie w La Liga. Hiszpańskie media informują, że z klubem latem może pożegnać się nawet 15 zawodników.

Celta Vigo prepared to offer lifetime contract to club legend Iago Aspas.

For the second successive season, Celta Vigo were in relegation trouble, but fantastic form over the final few weeks of the campaign ensured that they continue in La Liga for 2024-25. pic.twitter.com/vukLGBXBOU

— Idongesit Solomon (@IdongesitSolom2) June 30, 2024