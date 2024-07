RB Lipsk ściąga do swoich struktur legendę klubu Bundesligi

RB Lipsk poinformował, że od 1 sierpnia stanowisko dyrektora generalnego pionu sportowego obejmie Marcel Schäfer. W ostatnim czasie przez ponad rok pełnił tę samą funkcję w Wolfsburgu. Wcześniej Schäfer był tam dyrektorem sportowym, a jako piłkarz spędził tam dziesięć lat.

W grudniu 2022 roku dyrektorem generalnym pionu sportowego w Lipsku został Max Eberl. Jednak we wrześniu 2023 roku klub niespodziewanie zwolnił Eberla, oskarżając go o ”brak zaangażowania na rzecz klubu i miasta”. Eberl już wtedy był łączony z Bayernem Monachium, a pod koniec lutego 2024 roku oficjalnie został ogłoszony nowym członkiem struktur Bawarczyków.

Lipsk musiał więc znaleźć następcę Eberla, a niemieckie media od kilku miesięcy informowały o negocjacjach z Marcelem Schäferem. 40-latek od lutego 2023 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego pionu sportowego w Wolfsburgu. Wcześniej przez 4,5 roku był dyrektorem sportowym ”Wilków”. Jako piłkarz Schäfer spędził w Wolfsburgu niemal dziesięć lat. W jego barwach rozegrał 312 meczów, co jest piątym wynikiem w klasyfikacji wszechczasów tego klubu. W 2009 roku sięgnął z Wolfsburgiem po historyczne mistrzostwo Niemiec, a w 2015 roku zdobył wicemistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec.

Po kilku miesiącach negocjacji Lipsk wreszcie mógł ogłosić Schäfera następcą Eberla na stanowisku dyrektora generalnego pionu sportowego. Schäfer rozpocznie pracę w nowym klubie od 1 sierpnia, a jego kontrakt będzie obowiązywał do 2028 roku. Będzie tam głównie odpowiedzialny za pierwszy zespół, w tym zarządzanie personelem, czy skautingiem. Do jego obowiązków będzie także należeć zarządzanie akademią oraz drużyną kobiecą.

”RB Lipsk obrał bardzo imponującą ścieżkę rozwoju. W ostatnich latach klub znakomicie się rozwinął. Oprócz zdobywania trofeów na krajowym podwórku stał się także prawdziwą siłą na arenie międzynarodowej” – mówił Schäfer w rozmowie z mediami klubowymi.

”Rozmowy z Marcelem pokazały, że oprócz swoich umiejętności i szerokiej sieci kontaktów ma także ogromną chęć doprowadzenia Lipska na sam szczyt. Jego filozofia idealnie pasuje do naszego klubu. Podobnymi ideałami kierował się w Woflsburgu, gdzie pozyskał wielu młodych zawodników i pomógł im się rozwinąć” – komentował zatrudnienie Schäfera dyrektor generalny Lipska Johann Plenge.

”Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy ogłosić Marcela naszym dyrektorem generalnym pionu sportowego. Jesteśmy przekonani, że jego osobowość, wiedza i doświadczenie sprawią, że idealnie wpasuje się do naszego klubu” – dodał przewodniczący rady nadzorczej Lipska Oliver Mintzlaff.

Marcel Schäfer wird neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig.

Der 40-Jährige hat einen Vierjahresvertrag bis 2028 unterschrieben und beginnt seine Tätigkeit bei den Roten Bullen am 01. August 2024. Damit wird er auch zur US-Tour von RB Leipzig in New York dazustoßen.

— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2024