Tottenham ściągnie młody talent z Championship

Padło słynne „Here we go” od Fabrizio Romano. Wiemy już, że 18-letni Archie Gray, grający dotychczas w Leeds, trafi do Tottenhamu. Jakie są szczegóły tej transakcji? Co wiemy o młodym piłkarzu?

Gray to złote dziecko akademii Leeds United. Do klubu z Elland Road dołączył gdy miał 8 lat, a w zeszłym sezonie wystąpił w 52 meczach seniorskiego zespołu. Prawy obrońca stanowił bardzo ważny element w układance trenera Daniela Farke, gdyż w znacznym stopniu przyczynił się do awansu swojego zespołu do finału baraży o Premier League. W nim zagrał całe spotkanie, ale on jak i jego drużyna musieli uznać wyższość Southampton i pożegnać się z marzeniami o grze w najlepszej lidze świata w przyszłym sezonie.

🚨⚪️ Archie Gray to Tottenham, here we go! Agreement in principle between all parties involved, waiting to sign docs.

Spurs are set to pay fee around £40m, long term deal for Gray who’s accepted to join #THFC.

🔁 Joe Rodon to join #LUFC in separate transaction around £10m. pic.twitter.com/o26zYyXxRJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024