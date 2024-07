Serie A: Lazio wzmacnia się – to gwiazdy z drugiej części tabeli

Nowy sezon Serie A można oficjalnie uznać za otwarty. Wraz z oddzieleniem starego sezonu od nowego Lazio zdecydowało ogłosić się dwa ruchy, na które zapowiadało się od kilkunastu dni. Pierwszymi wzmocnieniami „Biancocelestich” przed grą na trzech frontach w nowej kampanii są Tijjani Noslin z Hellasu Verona oraz Loum Tchaouna z Salernitany, spadkowicza z Serie A.

Lazio wzmacnia się, ale kim?

Pierwszy dzień lipca to czas oddzielenia sezonów od siebie grubą kreską. Co się wydarzyło wiosną, tam już zostanie. Wielu zawodników oficjalnie zmienia swoje barwy klubowe, wielu pozostaje też wolnymi agentami.

Urodzony w stolicy Czadu – Ndżamenie – Tchoauna był drugim najlepszym strzelcem Salernitany w minionym sezonie. Wystarczyły do tego raptem cztery trafienia. Nie uratowało to jednak przed spadkiem piłkarzy z południa. Nie da się utrzymać, jeżeli nie potrafisz wygrać 20 spotkań z rzędu. Ostatnim zwycięstwem było to odniesione… 30 grudnia. Wówczas jedyną bramkę z Hellasem zdobył właśnie Tchoauna, który zrobił ładną indywidualną akcję. Lazio mogło go także zapamiętać z bezpośredniego pojedynku, ponieważ trafił też do siatki „Biancocelestich”.

Noslin był jedną z rewelacji wiosny w Serie A, a dopiero zimą trafił do ligi z Fortuny Sittard. Rynkowa wartość Holendra urosła w tym czasie aż czterokrotnie (za „Transfermarkt”). Jego zapewne lepiej znają fani ligi włoskiej, ponieważ upodobał sobie strzelanie goli z samymi silnymi drużynami – Juventusem, Milanem, Atalantą, Fiorentiną i Interem. Zbierał także asysty – w sumie cztery. Wiele tych asyst i bramek dało bezpośrednio zdobyte punkty.

Nowy trener Lazio

Marco Baroni to trzeci w tym roku kalendarzowym trener Lazio. Kibice byli bardzo niezadowoleni z tego wyboru. Poza tym, że nie prowadził póki co drużyn na tym poziomie sportowym, to w dodatku ma na swoim koncie epizod w Romie jako piłkarz. Wywoływało to protesty, także w stronę prezydenta klubu, który według samych fanów stara się jak najmocniej oszczędzać na pozyskiwaniu piłkarzy, co odbija się na wynikach klubu. Tym razem… jest jednak inaczej. Lazio szybko rozpoczęło ofensywę transferową.

Lazio w sezonie 2023/24 zajęło szóste miejsce w Serie A. W Lidze Mistrzów dość bezproblemowo wyszło z grupy, jednak nie wykorzystało zaliczki z pierwszego meczu z Bayernem (1:0 u siebie), przegrywając w Monachium 0:3. Na 11 meczów w końcówce sezonu zatrudniono Igora Tudora, który zastąpił Maurizio Sarriego. Nie była to jednak udana praca. Tudor miał na pieńku z największymi gwiazdami i obie strony zdecydowały się na rozstanie, o czym można przeczytać poniżej.

Fot. PressFocus

