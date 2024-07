Salernitana: Trener odchodzi po dwóch tygodniach

Salernitana pograła sobie trzy sezony w elicie i na tym etapie na razie koniec. Po fatalnym sezonie i spadku do drugiej ligi zatrudnili oni 20 czerwca Andreę Sottila. Po zmianie trenera miała nastąpić też zmiana właścicielska – Brera Holdings jednak nie zostanie właścicielem klubu ze Stadio Arechi, tak jak i… Sottil nie będzie pracować w klubie. Nie wierzy on w aktualny projekt klubu. Decyzję ma ogłosić w najbliższym tygodniu.

20 czerwca, po fatalnym sezonie na poziomie Serie A i spadku do drugiej ligi po trzech latach w elicie, Salernitana zatrudniła Andreę Sottila. Ojciec Riccardo, piłkarza Fiorentiny, ostatnim razem pracował w październiku 2023 w Udinese, spędził tam nieco ponad sezon.

In todays edition of: Only in Italy 🇮🇹😂

June 20: Salernitana sign head coach Andrea Sottil on a 2 year contract.

July 1: Sottil is expected to announce his resignation tomorrow.

In just 10 days Sottil has decided to leave Salernitana because he doesn’t believe in the project… pic.twitter.com/674YpYg6Zh

