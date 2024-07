Kevin De Bruyne starł się ze znanym dziennikarzem

Po meczu Belgii z Francją na pytania dziennikarzy odpowiadał kapitan tej przegranej reprezentacji, czyli Kevin De Bruyne. W pewnym momencie pytanie zadał mu znany włoski dziennikarz Tancredi Palmeri. Tak zdenerwował rudego Belga, że ten zły i zażenowany opuścił pomieszczenie.

Belgia rozczarowała na tym turnieju i zaprezentowała się bardzo słabo. Romelu Lukaku zasłynął bardziej z bramek, które anulował mu VAR, a zdobytej prawidłowo nie miał na swoim koncie ani jednej. „Czerwone Diabły” grały apatycznie, bez żadnego pomysłu. Po pierwszej połowie meczu z Francją kibice mogli pochwalić się tym, że udało im się nie usnąć. Ostatecznie o awansie w takim starciu decyduje jedna przypadkowa akcja i tak też było tym razem, bo samobója strzelił Jan Vertonghen.

Po spotkaniu wywiązał się mały dialog pomiędzy De Bruyne a Tancredim Palmerim ze „SportItalia” czy też „CNN”. Włocha na Twitterze/X obserwuje ponad ćwierć miliona ludzi, jest on bardzo znany w swoim fachu. Rozmowa wyglądała tak:

– Kevin, czy boli cię, że złote pokolenie po raz kolejny nie osiągnęło finału?

– Co to jest złote pokolenie?

– Twoje

– Mówisz zatem, że Francja, Anglia, Hiszpania czy Niemcy nie mają złotego pokolenia?

Me:

“Kevin, does it hurt that golden generation didn’t achieve a final once again?”@KevinDeBruyne : “What is a golden generation?”

Me: “Yours”.

DeBruyne: “And you say that France, England, Spain, Germany have no golden generation?… stupid”.

Well.

They DID ACHIEVE A FINAL pic.twitter.com/7LghJSTNQe

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 1, 2024