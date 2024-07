USA zostało pierwszym w historii gospodarzem Copa America, który nie wyszedł z grupy. Zespół prowadzony przez Gregga Berhaltera przegrał dwa ostatnie grupowe mecze, odpadając z turnieju kosztem Panamy. To sygnał alarmowy przed mistrzostwami świata 2026, których USA będzie współgospodarzem.

USA najgorszym gospodarzem w historii Copa America

W tym roku USA po raz drugi w historii było gospodarzem Copa America. W 2016 roku Amerykanie doszli do półfinału, a w meczu o trzecie miejsce ulegli Kolumbii. Było to wyrównanie ich najlepszego wyniku na tym turnieju z 1995 roku. W tym roku USA po raz piąty brało udział w Copa America i dokonało tego samego niechlubnego osiągnięcia, co w 1993 i 2007 roku, czyli nie wyszło nawet z grupy.

Choć podopieczni Gregga Berhaltera wygrali 2:0 pierwszy grupowy mecz z Boliwią. W drugiej kolejce sensacyjnie jednak ulegli Panamie 1:2 i w ostatniej kolejce musieli wyłącznie pokonać Urugwaj, by awansować do ćwierćfinału. Amerykanie musieli także liczyć na stratę punktów Panamy w meczu z Boliwią. Żaden z tych scenariuszy nie miał jednak miejsca. USA przegrało z Urugwajem 0:1, a Panama wygrała z Boliwią 3:1.

55 tysięcy kibiców zgromadzonych na Arrowhead Stadium w Kansas City poczuło ogromne rozczarowanie, bo USA po raz trzeci w historii nie wyszło z grupy na Copa America. Od 1975 roku Copa America rozgrywana jest w formacie fazy grupowej, ale od 1987 roku turniej odbywa się w konkretnym kraju. W żadnej z 15 dotychczasowych edycji z konkretnym gospodarzem nie zdarzyło się, by nie przeszedł on etapu fazy grupowej.

USA are the first host nation to fail to progress to the knockout stages of a Copa América since the competition started rotating hosts in 1987. 🫥#CA2024 pic.twitter.com/idOwHn7o2p — WhoScored.com (@WhoScored) July 2, 2024

Tak wcześniej radzili sobie gospodarze Copa America:

1987 – Argentyna – czwarte miejsce

1989 – Brazylia – zwycięstwo

1991 – Chile – trzecie miejsce

1993 – Ekwador – czwarte miejsce

1995 – Urugwaj – zwycięstwo

1997 – Boliwia – drugie miejsce

1999 – Paragwaj – ćwierćfinał

2001 – Kolumbia – zwycięstwo

2004 – Peru – ćwierćfinał

2007 – Wenezuela – ćwierćfinał

2011 – Argentyna – ćwierćfinał

2015 – Chile – zwycięstwo

2016 – USA – czwarte miejsce

2019 – Brazylia – zwycięstwo

2021 – Brazylia – drugie miejsce

Rozczarowujący wynik USA na tegorocznym Copa America jest niepokojący w kontekście mundialu, którego USA już za dwa lata będzie współgospodarzem. Podczas swojej drugiej kadencji Gregg Berhalter poprowadził USA w 14 meczach, a jego podopieczni wygrali połowę z nich – z Uzbekistanem, Omanem, Ghaną, Trynidadem i Tobago, Jamajką, Meksykiem i Boliwią.

Berhalter został zresztą ponownie selekcjonerem z braku laku, bo federacja przez kilka miesięcy nie mogła znaleźć jego następcy. Wraz z końcem 2022 roku kontrakt Berhaltera wygasł, a do czasu znalezienia jego następcy reprezentację prowadził jego asystent Anthony Hudson. Ten jednak w maju 2023 roku odszedł do katarskiego Al-Markhiya, a schedę przejął inny z asystentów Berhaltera – B.J. Callaghan.

W sierpniu 2023 roku Berhalter wrócił na stanowisko, a dyrektor sportowy federacji Matt Crocker zapewniał, że przekonała go ”wizja Berhaltera, jego doświadczenie i chęć rozwoju drużyny na boisku oraz poza nim”. To Berhalterowi więc powierzono przygotowanie reprezentacji USA do mistrzostw świata 2026, ale nie wiadomo, czy aby na pewno poprowadzi on ”Jankesów” na mundialu. Kibice chcą jego odejścia, a mimika Berhaltera podczas meczu z Urugwajem sugerowała, że zdaje on sobie sprawę z prawdopodobnego zwolnienia.

The face of a man that failed and knows he lost his job. Goodbye, Gregg Berhalter. pic.twitter.com/aAbMoZy8H2 — Tim Preston (@TimmyTebrows) July 2, 2024

fot. screen X/Twitter

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: