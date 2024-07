Aż cztery najszybsze gole spośród ośmiu w historii mistrzostw Europy strzelono podczas EURO 2024. Kolejny rekord dotyczący bramek na turnieju tej rangi ustanowił turecki defensor Merih Demiral.

Najszybsze gole w historii EURO

Niezbyt długo kibice zgromadzeni na stadionie RB Lipsk musieli czekać na bramkę w starciu Turcji z Austrią. W 57. sekundzie meczu środkowy obrońca Merih Demiral wykorzystał zamieszanie w polu karnym i strzelił gola. Tym samym pobił jeden z rekordów EURO. Turek stał się strzelcem najszybszej bramki w historii fazy pucharowej EURO. Do tej pory rekord ten należał do Roberta Lewandowskiego. Polak w meczu ćwierćfinałowym EURO 2016 przeciwko Portugalii potrzebował jedynie 100 sekund, aby znaleźć się na liście strzelców.

Kibice z całego świata doznali szoku, kiedy w 23. sekundzie meczu Włochy – Albania, bramkarz „Azzurich” Gianluigi Donnarumma musiał wyjmować piłkę z siatki. Nedim Bajrami wykorzystał wyśmienite zagranie z autu i zaskoczył Włochów. Albańczyk zapisał się w annałach historii jako strzelec najszybszej bramki w historii piłkarskich mistrzostw Europy.

Oto lista ośmiu najszybciej strzelonych goli w historii EURO:

23 sekunda, Nedim Bajrami, Włochy – Albania 2:1 (faza grupowa), EURO 2024 57 sekunda, Merih Demiral, Austria – Turcja 1:2 (1/8 finału), EURO 2024 67 sekunda, Dmitrij Kiriczenko, Rosja – Grecja 2:1 (faza grupowa), EURO 2004 73 sekunda, Youri Tielemans, Belgia – Rumunia 2:0 (faza grupowa), EURO 2024 82 sekunda – Emil Forsberg, Szwecja – Polska 3:2 (faza grupowa), EURO 2020 93 sekunda – Chwicza Kwaracchelia, Gruzja – Portugalia 2:0 (faza grupowa), EURO 2024 99 sekunda – Yussuf Poulsen, Dania – Belgia 1:2 (faza grupowa), EURO 2020 100 sekunda – Robert Lewandowski, Polska – Portugalia 1:1 (ćwierćfinał), EURO 2016

Najszybsze gole na EURO 2024?

Jak widać, wszystkie wymienione przypadki dotyczą turniejów z XXI wieku. W poprzednim stuleciu najszybszą bramkę na EURO zdobył Siergiej Alejnikow. Gracz ZSRR podczas meczu fazy grupowej EURO 1988 z Anglią strzelił gola, gdy zegar na stadionie we Frankfurcie wskazywał drugą minutę i siódmą sekundę.

Dziewiątej najszybciej zdobytej bramki trzeba szukać w wielkim finale. Miało to miejsce w 2021 roku na Wembley. Wówczas w 117. sekundzie do siatki trafił Luke Shaw w starciu z Włochami. Nie wystarczyło to jednak do zwycięstwa i „futbol nie wrócił do domu”.

Każdy turniej ma swoją specyfikę. Dla przykładu – EURO 2008 słynęło z dramatycznych końcówek i małej liczby zdobywanych bramek w pierwszych dziesięciu minutach. Na tegorocznym turnieju aż trzy gole padły w pierwszych dwóch minutach co może świadczyć o tym, że drużynom brakuje koncentracji na początku spotkania.

