Wilfired Zaha wróci do Premier League?

Wilfried Zaha po roku przerwy ma wrócić do Premier League – donoszą media. W walkę o usługi Iworyjczyka, który występuje obecnie w barwach Galatasaray włączyły się trzy kluby z angielskiej ekstraklasy.

31-latek przed startem poprzedniego sezonu podjął bardzo ważną decyzję. Zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz w swojej karierze opuścił Anglię, w celu przenosin do tureckiego Galatasaray. Można uznać te przenosiny za udane, bo Zaha sięgnął z „Lwami” po drugie z rzędu mistrzostwo kraju. Mógł również pochwalić się dobrymi występami w Lidze Mistrzów. To właśnie w tych rozgrywkach strzelił swojego pierwszego gola dla klubu ze Stambułu.

Galatasaray postanowiło, że w celu obniżenia płac wystawi napastnika na listę transferową. Przedstawiciele mistrzów Turcji poinformowali że są gotowi pozbyć się Zahy już tego lata za małą opłatą. O iworyjskiego napastnika póki co walczą trzy kluby, czyli West Ham United, Wolverhampton i właśnie Crystal Palace. Zdaniem Daily Star, gdyby Iworyjczyk zdecydował się wrócić na Selhurst Park, spędziłby tam następne trzy lata.

