Z Arki Gdynia do Championship

Występujące w Championship Sheffield Wednesday ogłosiło pozyskanie zawodnika Arki Gdynia Olafa Kobackiego. Polak po fantastycznym sezonie w Fortuna 1 Lidze przeniesie się na Wyspy Brytyjskie gdzie podpisał czteroletni kontrakt.

Cudem utrzymali się w Championship

O zainteresowaniu ze strony „Sów” jako pierwszy donosił dziennikarz „Wirtualnej Polski” Piotr Koźmiński. Olaf Kobacki to szósty transfer Sheffield Wednesday w letnim oknie transferowym. Jego nowy klub w poprzednim sezonie zajął 20. miejsce w tabeli Championship dzięki świetnej końcówce sezonu. W pięciu ostatnich kolejkach zespół zdobył 11 punktów i z trzypunktową przewagą nad Birmingham utrzymał się w lidze na przyszły sezon.

Nowy klub przywitał Polaka w dość oryginalny sposób. Chodzi o filmik, w którym wykorzystano fragmenty bajki dla dzieci „Kraina Lodu”, gdzie jednym z bohaterów był bałwan Olaf. Kibice „Sów” zgodnie określili, że film jest „żenujący, ale zabawny”.

Olaf Kobacki będzie miał ciężko

Były reprezentant polskich młodzieżówek wywodzi się z akademii Lecha Poznań. Jako 16-latek przeniósł się do Włoch gdzie kontynuował swój rozwój w barwach młodzieżowych drużyn Atalanty Bergamo. W 2021 roku zdecydował się wrócić do Polski i zasilił szeregi Arki Gdynia – najpierw w ramach wypożyczenia, następnie już jako pełnoprawny zawodnik z przerwą na wypożyczenie do Miedzi Legnica.

W barwach Arki Gdynia zdążył rozegrać 65 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zaliczył 11 asyst. Sezon 2023/2024 był najlepszym w dotychczasowej przygodzie z futbolem Olafa Kobackiego. W 37 występach zdobył 16 bramek, do których dołożył siedem asyst. Dobra postawa skrzydłowego nie przeszła bez echa i zainteresowanie jego usługami wyrażało wiele klubów. Najkonkretniejszy okazał się zespół z Championship. Olaf Kobacki pożegnał się z kibicami Arki Gdynia:

– Chciałbym podziękować całej drużynie i sztabowi za ten wspaniały czas, włożoną pracę i pomoc na każdym kroku. W Gdyni poznałem przyjaciół i zawsze będę dobrze wspominał ten czas. Trzymam za was kciuki! Drodzy Arkowcy, dziękuję za doping na trybunach do ostatnich minut, za wsparcie i wiele emocji. Gdynia jest dla mnie drugim domem i zawsze czułem się tutaj dobrze. Dziękuję!

fot. screen YouTube/Łączy nas piłka TV

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: