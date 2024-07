Pogoń Szczecin wypożyczy swojego napastnika. Kacper Kostorz ma za sobą bardzo udany sezon w barwach FC Den Bosch. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, 24-latek znalazł się na celowniku NAC Breda i niedługo powinien zostać zaprezentowany jego piłkarz holenderskiego klubu.

Pogoń Szczecin wypożyczy Kostorza

Kacper Kostorz pokazał się z bardzo dobrej strony podczas pobytu na zapleczu holenderskiej elity. Całe minione rozgrywki spędził w FC Den Bosch. Napastnik w 38 meczach ligowych strzelił 16 goli i zanotował sześć asyst. Jego dobra postawa została wyróżniona i został nawet wybrany piłkarzem sezonu w drużynie. 24-latek teraz wrócił z wypożyczenia do Pogoni Szczecin i wiele wskazuje, że już w najbliższym czasie zmieni barwy klubowe.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu ,,Meczyki.pl” NAC Breda, która świeżo awansowała do Eredivisie dogadała się z Pogonią Szczecin oraz samym piłkarzem. W drużynie holenderskiego beniaminka nie będzie jedynym Polakiem. Do zespołu niedawno dołączył Daniel Bielica z Górnika Zabrze natomiast rolę asystenta trenera pełni Tomasz Kaczmarek, który zna doskonale polskiego gracza z występów w Den Bosch. W grę wchodzi roczne wypożyczenie z możliwością wykupu po zakończeniu sezonu. Kostorz dzięki wysokiej formie znalazł się jeszcze na celowniku Brescii Calcio, która na co dzień rozgrywa mecze w Serie B.

-Odbyłem rozmowy z trenerem Carlem Hoefkensem. Znam też dobrze asystenta Tomasza Kaczmarka, bo był moim szkoleniowcem w poprzednim sezonie w Den Bosch. Mam dobre przeczucia. Grałem już przeciwko NAC na tym pięknym i głośnym stadionie. W tym klubie preferują ofensywny futbol i to bardzo mi odpowiada” – przyznał napastnik w niedawnej rozmowie z holenderskimi mediami.

Kostorz trafił do Pogoni Szczecin w 2022 roku z Legii Warszawa. Nie zabawił jednak długo miejsca w zespole ,,Portowców”. W ostatnich dwóch sezonach był wypożyczany. Najpierw do Korony Kielce, a w minionych rozgrywkach do wspomnianego wcześniej FC Den Bosch. W Barwach Pogoni wystąpił w zaledwie sześciu meczach. 24-latek reprezentował nasz kraj czterokrotnie w reprezentacji młodzieżowej.

