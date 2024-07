Kibic bity przez ochronę podczas meczu EURO. Policja bada zajście

Podczas meczu 1/8 finału EURO 2024 pomiędzy Portugalią a Słowenią doszło do szokujących scen. Internet obiegło nagranie, na którym jeden z kibiców jest bity i kopany przez ochroniarzy. Policja we Frankfurcie, gdzie odbywał się mecz, poinformowała, że rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie.

Kibic bity podczas meczu EURO

Sprawę nagłośnił portugalski ”Record”. W mediach społecznościowych gazeta opublikowała nagranie, na którym kibic w białej koszulce jest przytrzymywany przez dwóch ochroniarzy, a trzeci steward okłada go po głowie. Następnie kibic zostaje powalony i otrzymuje kolejne ciosy – tym razem nogą i to od dwóch kolejnych ochroniarzy. Na nagraniu widać także kibica w czerwonej koszulce, który leży obezwładniony na ziemi ze skutymi do tyłu rękami.

🚨 Um adepto foi agredido a soco e pontapé pelos seguranças da Arena de Frankfurt onde a Seleção Nacional defrontou a Eslovénia na noite desta segunda-feira#euro2024 pic.twitter.com/kXAl6Qw2C8 — Record (@Record_Portugal) July 2, 2024

Na nagraniu słychać, jak kibice zgromadzeni na trybunach wykrzykują w kierunku stewardów, by ci zaprzestali agresji wobec kibiców. Jeden z komentujących oznaczył policję we Frankfurcie – gdzie odbywał się mecz 1/8 finału EURO 2024 pomiędzy Portugalią a Słowenią – i napisał, że ”jest to sprawa dla nich”. Oficjalne konto policji we Frankfurcie odpowiedziało, że służby ”oczywiście są świadome powagi sytuacji, więc wszczęły odpowiednie dochodzenie”. To samo przedstawiciele policji we Frankfurcie przekazali ”The Athletic”.

To nie pierwszy raz na tym EURO, gdy przy okazji meczu z Portugalią pojawia się wątek stewardów. W trakcie oraz po zakończeniu grupowego meczu z Turcją (3:0) doszło do aż siedmiu wtargnięć widzów na płytę stadionu w Dortmundzie. Głównym ”celem” wtargnięć na płytę był Cristiano Ronaldo, z którym fani chcieli robić sobie zdjęcia. Nieporadność ochroniarzy odczuł Goncalo Ramos, w którego nogi wpadł ochroniarz, który poślizgnął się na murawie. Niepozorna sytuacja mogła skończyć się poważnym urazem reprezentanta Portugalii.

Po meczu z Turcją selekcjoner reprezentacji Portugalii wyraził zaniepokojenie z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia piłkarzy ”Zawodnicy są narażeni, więc musimy być ostrożni” – mówił Roberto Martinez. UEFA zareagowała na te incydenty i zapowiedziała zwiększenie środków bezpieczeństwa na stadionach. Rzecznik prasowy UEFA mówił:

Bezpieczeństwo na stadionie, na boisku i w ośrodkach przeznaczonych dla drużyn jest najwyższym priorytetem dla UEFA, DFB i EURO 2024 GmbH (spółki zajmującej się organizacją turnieju). W tym celu na stadionach zostaną wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby jeszcze bardziej sprostać wymaganiom turnieju i zapobiec kolejnym takim incydentom. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy powiedzieć, jakie konkretnie środki zostaną wprowadzone. Przypominamy, że każde wtargnięcie na boisko stanowi naruszenie regulaminu stadionu i będzie skutkować wydaleniem ze stadionu, zakazem udziału w pozostałych meczach turnieju i złożeniem formalnego zawiadomienia o przestępstwie wtargnięcia.

fot. screen Twitter

