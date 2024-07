Poważna kontuzja zawodnika Interu. Powrót możliwy w… 2025 roku

Inter rozpoczyna sezon z posprzątaną kadrą, ale też jednym bardzo dużym problemem. Chodzi bowiem o niepokojące wieści napływające z Copa America. Mowa o wahadłowym, który pozostał w klubie, aby być zmiennikiem. To Tajon Buchanan. Gwiazda reprezentacji Kanady doznała podczas treningu bardzo poważnego urazu piszczela. Wiadomości, które krążą nie są optymistyczne.

Dziennikarz Matthew Scianitti poinformował na portalu Twitter/X, że kanadyjski piłkarz Interu Tajon Buchanan został zabrany ambulansem do szpitala po poważnym urazie dolnej części nogi podczas treningu. Trening finalnie odwołano, a prawy obrońca i kolega z kadry piłkarza Interu, Alistair Johnson (Celtic) określił nastrój jako „ponury”. Po kilku godzinach określono, że chodzi o kontuzję piszczela. Piłkarz Interu złamał dokładnie kość piszczelową i przeszedł już stosowny zabieg.

Canada Soccer can confirm that Tajon Buchanan underwent successful surgery to repair a fractured tibia this morning in Fort Worth.

We wish Tajon the best in his recovery process and look forward to seeing him back on the pitch soon. pic.twitter.com/3XsTlHt6gx

