AS Roma w ostatnim sezonie zajęła szóste miejsce w lidze włoskiej, a także dotarła do półfinału Ligi Europy, w którym przegrała w dwumeczu z Bayerem Leverkusen. Teraz, poza działaniami Florenta Ghisolfiego, nowego dyrektora sportowego – doszło do małego skandalu wizerunkowego, do którego dopuścił producent klubowej odzieży, Adidas. Wycofano ze sprzedaży akcesoria, które zawierały kolor kojarzący się z rywalem zza miedzy, Lazio.

Roma oburzona działaniem producenta odzieży – firma wyciąga konsekwencje

Rodzina Friedkin, właściciel AS Romy, a także od niedawna Evertonu – zawsze powtarzała, że są jej strażnikiem, w tym przypadku także jej barw. Uznali to za rażący i poważny błąd, którego wobec kibiców popełnić nie można.

Jak poinformował Jacopo Aliprandi z „Corriere dello Sport”, Roma wszczęła także postępowanie dyscyplinarne przeciwko dyrektorowi ds. handlowych i marki Michaelowi Wandellowi, odpowiedzialnemu m.in. za wprowadzenie na rynek zestawu dresowego Adidas do nowej linii sezonu 2024/25. Możliwe są dalsze konsekwencje wobec pracownika, który dopuścił się sporej gafy.

Roma wycofała strój z powodu kontrowersji? Serie A zna już taką historię

Gabriel Batistuta wearing the Fiorentina's infamous 'Swastika kit' in 1992/1993. pic.twitter.com/J3pGhY2Zl1 — 90s Football (@90sfootball) October 13, 2014