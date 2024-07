Copa America: Podjęto decyzję w sprawie dogrywek

Copa America wchodzi w decydującą fazę. Rozgrywki grupowe już za nami, a pozostało do rozegrania osiem spotkań fazy pucharowej. Są więc w teorii możliwe dogrywki. Postanowiono jednak, że takowa… technicznie wydarzyć się może jedynie w finale. Inaczej będzie w przypadku reszty meczów z remisem po 90 minutach – takie spotkania z automatu przejdą do rozegrania serii rzutów karnych.

Od wielu lat w Copa America panują inne zasady niż na EURO. W meczach 1/4 finału, 1/2 finału oraz w spotkaniu o brązowy medal mistrzostw Ameryk nie są rozgrywane dogrywki. W razie remisu, od razu przechodzi się do rzutów karnych. Inaczej jest w finale. Wówczas dogrywki mogą być rozgrywane.

With the exception of the final, Copa America knockout games will not feature extra time. They will go straight to penalties if tied after 90 minutes. pic.twitter.com/9GiJioqEwQ

— ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2024