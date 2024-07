Wolverhampton ogłasza transfer i… drwi z Fabrizio Romano

Występujące w Premier League Wolverhampton ogłosiło pozyskanie Pedro Limy. W filmie ogłaszającym podpisanie umowy z 18-letnim Brazylijczykiem występującym na pozycji prawego obrońcy klub wbija szpilkę w cenionego dziennikarza – Fabrizio Romano.

Wolverhampton żartuje z dziennikarza

Kim tak właściwie jest Fabrizio Romano? Włoch mimo zaledwie 31 lat na karku przez wielu nazywany jest królem transferowych newsów. Na jego profilu regularnie pojawiają się doniesienia na temat transferów, które lada moment mają zostać ogłoszone przez kluby. Wielu zarzuca mu, że jest tylko przepisywaczem, który „kradnie” informacje z profili innych, mniej rozpoznawalnych dziennikarzy.

Jednak jego „here we go” elektryzuje kibiców na całym świecie. Wspomniana fraza jest ulubionym zdaniem używanym przez Fabrizio Romano w momencie, gdy kontrakt pomiędzy klubem a zawodnikiem jest już niemal dopięty na ostatni guzik. Kluby często same zgłaszają się do Włocha, by zwiększyć zainteresowanie transferami do klubu. Romano myli się relatywnie rzadko, ale każdy jego błąd jest wytykany przez czujnych kibiców.

Podobnie uczyniło Wolverhampton w filmiku, który przedstawia kibicom „Wilków” ich najnowszy nabytek. Jakiś czas temu znany dziennikarz informował, że Pedro Lima dogadał się już z nowym klubem, którym ma być Chelsea. Podał rzekomą kwotę transferu jaką „The Blues” zapłacą brazylijskiemu Sport Recife, ale… to nie prawda.

Agent Cunha at work 🇧🇷👔 pic.twitter.com/sG5aXVFdsZ — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

W rzeczonym wideo pojawia się scena, gdzie Matheus Cunha, który namówił młodego Brazylijczyka do transferu zasiada do komputera, na którym wyświetlił się wpis autorstwa Fabrizio Romano o transferze Pedro Limy do Chelsea a następnie wycisza jego profil, by więcej nie musieć oglądać tego typu niesprawdzonych informacji. Chwilę później do pomieszczenia wchodzi młodzieżowy reprezentant Brazylii a następnie składa podpis pod kontraktem.

Umowa zawodnika potrwa do czerwca 2029 roku a Wolverhampton będzie miało opcję przedłużenia jej o kolejny rok. 18-latek zdążył rozegrać 26 spotkań dla seniorskiego zespołu Sport Recife, w których zdobył dwie bramki i zanotował tyle samo asyst.

fot. screen YouTube/Wolves

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: