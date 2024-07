Napoli z transferem mistrza Europy

Napoli buduje kadrę na nowy sezon, która ma zmazać plamę z nieudanej próby obrony tytułu. Według Fabrizio Romano nowym zawodnikiem „Azzurrich” zostanie Leonardo Spinazzola. 31-latek niedawno odszedł z AS Romy, w której występował od 2019 roku.

Napoli ma za sobą katastrofalny sezon. Jako urzędujący mistrz Włoch zajął dopiero dziesiąte miejsce w Serie A. W minionym sezonie miało też aż trzech trenerów – Rudiego Garcię, Waltera Mazzarriego, a także Francesco Calzonę. Ten ostatni łączył funkcję szkoleniowca Napoli z prowadzeniem kadry Słowacji. W Pucharze Włoch Napoli odpadło po kompromitującej porażce z Frosinone 0:4 w 1/8 finału. Z kolei w Lidze Mistrzów ”Azzurri” polegli z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego.

Teraz czas na zmiany kadrowe, by poprzedni sezon pozostał tylko niemiłym wspomnieniem. Napoli konkretnie rozpoczyna letnie okienko transferowe. Wedle doniesień Fabrizio Romano Leonardo Spinazzola na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do „Azzurich”. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu umowy, 31-latek opuścił Romę. Romano twierdzi, że defensor podpisze kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.

🚨🔵 Leonardo Spinazzola to Napoli, here we go! Deal in place for former AS Roma player who's recently left the club as free agent.

Contract until June 2026, agreement set to be signed as Spinazzola and Rafa Marin will be the first two signings for Conte. pic.twitter.com/lQmiJhVGg9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024