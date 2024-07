Ćwierćfinalista Copa America zwolnił selekcjonera

Po porażce z Argentyną w ćwierćfinale Copa America władze ekwadorskiej federacji podjęły decyzję o zwolnieniu selekcjonera Felixa Sancheza. Hiszpan prowadził Ekwador od marca 2023 roku. Pod jego wodzą ”Trójkolorowi” rozegrali 19 meczów, z czego dziesięć wygrali, a sześć przegrali.

Porażka w Copa America kosztowała posadę

Po dwóch kolejkach fazy grupowej mistrzostw świata 2022 Ekwador miał na koncie cztery punkty, ale to nie wystarczyło do awansu do 1/8 finału. W ostatniej serii gier Ekwador przegrał bowiem z Senegalem 1:2 i rzutem na taśmę spadł na trzecie miejsce w tabeli. Wkrótce z funkcji selekcjonera zwolniono Gustava Alfaro, a schedę po Argentyńczyku przejął Felix Sanchez. Hiszpan sam dopiero co doświadczył zwolnienia, bo po rozczarowującym mundialu (zero punktów w trzech meczach) pożegnała się z nim katarska federacja. Co więcej, Sanchez przejął swojego kata, bo w meczu otwarcia mistrzostw świata Ekwador pokonał Katar 2:0.

Sanchez z ekwadorskimi kibicami przywitał się porażką w meczu towarzyskim z Australią 1:3, ale potem jego zespół wygrał trzy mecze z rzędu. Eliminacje do mundialu 2026 Ekwador zaczął od porażki 0:1 z mistrzami świata – Argentyną, jednak następnie zanotował serię sześciu meczów bez porażki (cztery wygrane, dwa remisy). Po sześciu kolejkach eliminacji w strefie CONMEBOL Ekwador z ośmioma punktami na koncie zajmował piąte miejsce, czyli premiowane bezpośrednim awansem na mundial.

Former Qatar coach Felix Sanchez appointed Ecuador's new head coach

Eliminacje do mistrzostw świata schodziły jednak na dalszy plan, bo najważniejsze było przygotowanie drużyny na Copa America. Choć Ekwador turniej zaczął od porażki 1:2 z Wenezuelą, następnie pokonał 3:1 Jamajkę i zremisował 0:0 z Meksykiem. Fazę grupową wraz z Meksykiem Ekwador zakończył z czterema punktami, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu zajął drugie miejsce. W ćwierćfinale Ekwador mierzył się ze zwycięzcą grupy A – Argentyną.

W 90. minucie Kevin Rodriguez zdobył bramkę na 1:1. Warto dodać, że asystę przy tym trafieniu zaliczył piłkarz Rakowa Częstochowa – John Yeboah. Jako że w Copa America zlikwidowano dogrywki, od razu odbył się konkurs rzutów karnych. Seria ”jedenastek” zaczęła się od pudła Leo Messiego, ale tuż po nim pomylił się także Angel Mena. Julian Alvarez wykorzystał swój rzut karny, a Alan Minda nie trafił. Choć do końca serii ”jedenastek” nikt już nie spudłował, Argentyna wygrała ten konkurs 4:2.

Ekwadorowi nie udało się więc przełamać ponad 30-letniej klątwy i po raz pierwszy od 1993 roku awansować do półfinału Copa America. Porażka z mistrzami świata kosztowała posadę selekcjonera Felixa Sancheza. Hiszpan poprowadził Ekwador w 19 meczach, w których jego zespół odniósł dziesięć zwycięstw, a sześć razy przegrał. Ekwador pod wodzą Sancheza zarówno zdobywał, jak i tracił średnio jedną bramkę na mecz.

W oficjalnym komunikacie ekwadorskiej federacji FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) czytamy:

”FEF informuje, że dziś uzgodniono rozwiązanie umowy z selekcjonerem Felixem Sanchezem Basem. Dziękujemy Felixowi i jego sztabowi trenerskiemu za ich włożoną pracę, i profesjonalizm oraz życzymy im sukcesów w przyszłych projektach.”

Ekwadorska federacja poinformowała o zwolnieniu Sancheza krótko po zakończeniu meczu z Argentyną. Na pomeczowej konferencji – prawdopodobnie świadomy już swojej przyszłości – Hiszpan mówił:

”Udało nam się awansować z fazy grupowej do fazy pucharowej. Pogratulowałem zawodnikom, nawet jeśli nie udało nam się pokonać trudnego rywala. To bardzo młodzi zawodnicy, musimy w nich nadal wierzyć.”

