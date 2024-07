Anthony Taylor w ogniu krytyki. Obrażał go też asystent Nagelsmanna

Anthony Taylor bardzo źle prowadził ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Niemcami a Hiszpanią. Nie panował nad nim. Wprowadzał na boisku nerwowość, irytował zawodników, nie wyrzucił z boiska Toniego Kroosa, a innym losowo wręczał kartki. Czarę goryczy przelała sytuacja w dogrywce z Markiem Cucurellą, gdy piłka trafiła go w rękę. Wówczas arbiter nie podyktował karnego. Decyzji nie rozumieją media na całym świecie, choć… ma ona zastosowanie w przepisach. Tych jednak już prawie nikt nie rozumie.

Sandro Wagner obrażał sędziego

Sędzia Anthony Taylor opuścił stadion w Stuttgarcie czarnym mercedesem. Gdyby tylko dopadli go niemieccy kibice, to mogłoby być niewesoło. Dopaść za to zdążył go asystent Juliana Nagelsmanna – Sandro Wagner. Jak informuje „Bild”, wparował on do pomieszczenia sędziów tuż po meczu i nie mógł się pohamować w swoich emocjach, obrażając przy tym Anthony’ego Taylora. Bardzo głośno i wyraźnie wyzywał angielskiego sędziego.

Sandro Wagner was seen storming into the referee's dressing room after yesterday's game and was heard loudly insulting referee Anthony Taylor [@BILD] pic.twitter.com/cFls7TtgjP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 6, 2024

Nie rozumieją tej decyzji o nieprzyznanym karnym media w Niemczech , ale rozumie… słynący z kontrowersji w czasach swojej gry Steffan Effenberg. Trudno zliczyć „przypały” w jego karierze. Uwielbiał prowokować. To też zrobił choćby w autobiografii wydanej w 1996 roku, w której to obrażał nielubianego przez siebie Lothara Matthausa. Piłkarze ci się wręcz nienawidzili. Effenberg jako ekspert „podgrzał” Niemców w swoim felietonie na łamach „T.Online”, pisząc:

Powiem też: dla mnie akcja Hiszpana Marca Cucurelli nie była zagraniem ręką. Tam nie ma dyskusji. Ręka Cucurelli nie odsuwa się od ciała, ale przeciwnie – idzie w stronę ciała. To duża różnica i dla mnie decydujący czynnik, żeby nie ubiegać się tutaj o rzut karny. Sędzia Anthony Taylor pozwolił na kontynuowanie gry, co było absolutnie w porządku.

Anthony Taylor krytykowany w mediach

Były wieloletni sędzia UEFA, a w tej chwili ekspert ds. wyjaśniania zawiłości przepisów w „TVP Sport” czy też „Kanale Sportowym” Rafał Rostkowski nazywa to najgorzej sędziowanym meczem EURO 2024. Uważa, że Anthony Taylor przede wszystkim nie panował nad boiskowymi wydarzeniami i niekonsekwencję. Najbardziej obwinia go o to, że Toni Kroos nie został w ogóle wykluczony, choć zasłużył na trzy żółte kartki (faul na Pedrim, stempel na Yamalu, który nawet nie był faulem oraz przewinienie z 67. minuty). Oto kilka opinii na temat pracy angielskiego arbitra:

U Niemców najlepszy Anthony Taylor. Skandalicznie sędziowanie. #ESPGER — Andrzej Twarowski (@TwaroTwaro) July 5, 2024

Kroos dzisiaj jak Super Mario. Też ma trzy życia. — Tomasz Urban (@tom_ur) July 5, 2024

En menos de 6 minutos, Toni Kroos lesionó a Pedri y pisó a Lamine Yamal. No vio tarjeta por ninguna de las dos entradas. Debería estar expulsado. El arbitraje es escandaloso. pic.twitter.com/oWa4KuhkZn — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 5, 2024

Julian Nagelsmann bardziej nie rozumiał… karnego, którego został podyktowany dla Niemców z Danią niż tego, że w tej sytuacji im go nie przyznano. Tak komentował tę sytuację: – Kiedy piłka wyraźnie zmierza w kierunku bramki, to Hiszpan zatrzymuje ją ręką. Nie robi tego celowo, ale to nie ma znaczenia. Rzut karny, który dostaliśmy przeciwko Danii, był dla mnie znacznie mniej ewidentnym i niezrozumiałym przewinieniem.

Kibice na Twitterze pisali, że inna Taylor, a konkretnie… Taylor Swift sprawdziłaby się lepiej w roli sędziego. Arbitra krytykowano także za losowe wręczanie żółtych kartek, jak choćby Robinowi Le Normandowi. Upomnienie wykluczyło go z udziału w półfinale. „Bild” informował też, że Anthony Taylor nie miał zamiaru wyjaśniać swojej decyzji i „uciekł” z miejsca czarnym mercedesem, a wszystko kręciło się tak naprawdę wokół niego. Wielu ekspertów sędziowskich ze „Sky Sport Italia”, „RAI Sport” i „Tuttomercatoweb” potwierdziło, że uznaliby to za rzut karny, ponieważ Cucurella miał wyciągniętą rękę i w konsekwencji zablokował strzał. Włosi przyznawali, że rozumieją Mourinho, który miał rację już rok temu.

Tak powiedział powiedział Maurizio Compagnoni, dziennikarz „Sky Sport Italia”:– Zagranie ręką jest tak oczywiste, że VAR powinien sam się ukarać i odesłać do domu, nie wspominając już o Taylorze, który jest niesamowicie podatny na błędy. Jedyną wątpliwość może budzić fakt, że Fullkrug był na spalonym lub grał ręką wcześniej w tej akcji, w przeciwnym razie jest to niewytłumaczalne. Rzut karny, którego Taylor nie dał Romie rok temu w Lidze Euroy, był już szokujący, ale ten błąd był jeszcze gorszy.

Dziwne przepisy

W swoim briefingu przed turniejem Roberto Rosetti, szef sędziów UEFA, podał konkretne przykłady za zagranie ręką – te, za które należy dać jedenastkę i te, za które nie. Rosetti pokazał klip, na którym piłka uderza w ramię obrońcy po strzale na bramkę. Ramię było w pozycji pionowej, blisko ciała. Dokładnie tak, jak w przypadku Cucurelli. Rosetti nakazał, by takich rzeczy nie gwizdać, bo nie każde zagranie zasługuje na karę i należy wziąć pod uwagę ruch zawodnika – tzw. ruch biomechaniczny, czyli właśnie taki, gdy obrońca dokleja rękę do ciała.

Tłumaczył ten przepis w komentarzach m.in. ekspert „viaplay” Tomasz Urban, choć zaznaczał, że trudno to kibicom wytłumaczyć, bo przepisy są bardzo niejasne i stale się zmieniają: – Ittrich i Steinhaus, a więc osoby ze środowiska sędziowskiego, stwierdziły, że sędzia Anthony Taylor nie popełnił błędu – wyjaśniał Urban.

Bardzo dobra decyzja Taylora, że nie dał karnego za tę rękę Cucurelli. — Tomasz Urban (@tom_ur) July 5, 2024

Jose Mourinho wiedział rok temu

Jose Mourinho był wściekły po finale Ligi Europy w 2023 roku. Udał się na parking, by skonfrontować się z arbitrem i oskarżył go o faworyzowanie Sevilli, sugerując, że „wydawał mu się Hiszpanem”. Kamery nagrały, gdy wyzywa Taylora, mówiąc: – Byliście k*** hańbą dziś wieczorem. To hańba. Mourinho był wściekły między innymi o niepodyktowanie jedenastki w… bardzo podobnej sytuacji:

Europa League final referee Anthony Taylor misses 'STONEWALL' penalty and books Jose Mourinho's assistant Add to that he books 5 Roma players in 30 minutes, misses two red cards for Sevilla and another penalty for a handball in the box during a corner https://t.co/v4ufNo3Fkj pic.twitter.com/iMV9tBLhzR — ⚔ 𝚁𝚊𝚍𝚒𝚌𝚊𝚕☣ 𝙼𝚘𝚞𝚛𝚒𝚗𝚑𝚒𝚜𝚝𝚊⚔ (@Jose_Told_You) January 30, 2024

Emocje udzieliły się też kibicom Romy. Gdy Anthony Taylor wraz z rodziną jechał przez lotnisko w Budapeszcie, zaatakowali go wściekli fani włoskiego klubu. Musiała eskortować sędziego policja. Aresztowano m.in. 42-letniego Włocha. UEFA zajęła się tą sprawą i zawiesiła później „The Special One” na cztery mecze. Dziś portugalski trener może się z tego głośno śmiać i powiedzieć: „a nie mówiłem”.

Anthony Taylor słynie z tego, że próbuje skraść show. Nawet kiedy został zdegradowany przez Premier League, to sędziując w drugiej lidze był zamieszany w kontrowersyjną decyzję dotyczącą rzutu karnego. EFL ogłosiła potem oficjalnie, że popełnił błąd. Anthony Taylor był zmuszony sędziować ten mecz Championship, bo przyznał Newcastle kontrowersyjny rzut karny w zremisowanym 2:2 meczu z Wolves. Wrócił po kolejce absencji i w nagrodę otrzymał do prowadzenia… spotkanie pomiędzy Chelsea a Manchesterem City na Stamford Bridge, gdzie było 4:4. Kibice w Anglii woleliby go jednak zdegradować niżej, a nie nagradzać.

