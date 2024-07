Legia Warszawa w letnim okienku transferowym robi niezłą czystkę. Pozyskała już sześciu zawodników, co oznacza, że spodziewać należy się także transferów wychodzących. Jednym z nich ma być uprzątnięcie 'napadu’. Przesądzone wydaje się odejście Blaża Kramera. Słoweniec według informacji pożegnał się z kolegami z szatni i zasili barwy jednego z tureckich klubów Superlig, tamtejszej ekstraklasy.

Legia Warszawa sprzedaje napastnika

Trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy latem pozyskała już sześciu zawodników. Claude’a Goncalvesa, Jean-Pierre’a Nsame, Kacpra Chodynę, Rubena Vinagre, Marcela Mendesa-Dudzińskiego oraz Lucasa Linharesa 'Luquinhasa’. Teraz przyszła pora na transfery wychodzące, mimo iż Legia finalnie może zakończyć według pogłosek aż na dziewięciu ruchach do klubu.

Blaz Kramer opuszcza Legię Warszawa. Jego nowym klubem będzie Konyaspor. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 6, 2024

Usługami napastnika Blaża Kramera z czasem było zainteresowanych coraz więcej klubów – wiadomo, że między innymi chodziło o Eyupspor, w którym trenerem jest sam Arda Turan. Beniaminek Superlig zagra w niej po raz pierwszy, stąd liczy na jakościowe wzmocnienia kadry bardziej niż ktokolwiek inny w lidze.

Legia pozbędzie się piłkarza i sprzedaje go do innego tureckiego klubu. Wybór padł na Konyaspor. W nowym klubie Kramer będzie kolegą Jakuba Słowika, który w tym roku po pięciu latach wojaży po Japonii zdecydował się wrócić bliżej domu. Do niedawna Słowik miał za kompana byłego mistrza świata z Rosji, Stevena N’Zonziego. Francuz w ostatnich latach głównie kojarzony jest jednak przez pryzmat nieudanych zakupów Monchiego w Romie.

Słoweniec przybył na Łazienkowską z wolnego transferu po zdobyciu mistrzostwa Szwajcarii w FC Zurich. Jego trenerem był tam uznany w Bundeslidze Andre Breitenreiter, a kolegą z zespołu – przyszły reprezentant Włoch, Willy Gnonto. W Legii zanotował łącznie 12 trafień w 46 spotkaniach, jednak był nękany przez kontuzje i zagrał niecałe 1500 minut w tym czasie.

Kramer z klubem ze stolicy wywalczył Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Napastnik ma w Warszawie umowę ważną przez rok, więc nie należy wykluczać zarobku klubu z Łazienkowskiej na Słoweńcu.

