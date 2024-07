Bycie osobą ze znanym nazwiskiem w piłce nożnej otwiera wiele drzwi jednak nie każdy klub chce się nabrać na magię nazwiska. Są też w tym biznesie człony, które nie kojarzą się dobrze z różnych powodów. Jednym z beneficjentów nieszczęśliwego nazwiska jest Romano Floriani Mussolini. To prawnuk byłego polityka, który zapisał się w historii Włoch. Romano jest wychowankiem Lazio i właśnie po raz kolejny zmienił klub. Tym razem trafi na południe Włoch.

Nowy klub prawnuka Mussoliniego

Romano Floriani Mussolini to wychowanek klubu z błękitnej części Rzymu. W poprzednim sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Pescary na wypożyczeniu. Jest to zawodnik grający na pozycji prawego obrońcy. Teraz ponownie spróbuje sił poza Rzymem.

Dziedzic sławnego nazwiska ze świata polityki i włoskiej historii trafił do klubu SS Juve Stabia. To beniaminek Serie B – jego bazą jest miasto Castellammare di Stabia. Co ciekawe, jest to miasto kojarzone z wieloma ludźmi włoskiego świata sportu. Wychował się tutaj bohater EURO 2020, Gianluigi Donnarumma. Wraz z nim, z miasta pochodzi wieloletni bramkarz klubów Serie A, Antonio Mirante. Warto wspomnieć też o znanym dziennikarzu sportowym z dziedziny newsów – Gianluce Di Marzio.

Z gry w tym klubie kojarzyć można bramkarza Lazio, najlepszego bramkarza Serie A kampanii 2022/23 – Ivana Provedela. W jednym z meczów w 2020 roku, Provedel strzelił gola z gry. Wtedy jego drużyna Juve Stabia mierzyła się z Ascoli. Gol Provedela był na wagę remisu i padł w piątej minucie doliczonego czasu gry. Wyczyn ten powtórzył kilka lat później w meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt – wraz z okolicznościami bramki. Zaczynał on bowiem przygodę z piłką jako napastnik.

Floriani Mussolini łączony był rok temu z szokującym dość transferem – trafić miał bowiem do beniaminka Serie B, FeralpiSalo. Warto tu zarysować kontekst historyczny. Właśnie w Salo, Hitler utworzył Benito Mussoliniemu marionetkowe państwo – Włoską Republikę Socjalną, zwaną też Repubblicą di Salo. Jej czas trwał półtora roku – zakończył się wraz z przyspieszonym końcem żywota samego Benito. Klub SS Juve Stabia zagra na poziomie Serie B po raz szósty. Wcześniej 'Osy’ występowały tam w latach 1951-52, 2011-14 oraz 2019-20.

Fot. PressFocus

