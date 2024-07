Reprezentacja Hiszpanii dzięki zwycięstwu 2:1 nad Niemcami zameldowała się w półfinale mistrzostw Europy w Niemczech. „La Furia Roja” do kolejnego spotkania przystąpi jednak w osłabieniu. Jak się okazuje, po starciu z Tonim Kroosem, Pedri całkowicie wypada już z turnieju. Na urazie pomocnika może skorzystać FC Barcelona, która ma szansę otrzymać… prawie 8 milionów euro odszkodowania.

Barcelona może otrzymać solidne odszkodowanie

Reprezentacja Hiszpanii po dogrywce wygrała z gospodarzami turnieju 2:1. Już na początku spotkania Pedri ucierpiał przez agresywne wejście Toniego Kroosa. Spróbował jeszcze, czy będzie w stanie kontynuować grę, ale finalnie nie dał rady. Zmuszony był opuścić boisko już w 8. minucie. Arbiter Anthony Taylor był tego wieczoru wyjątkowo łaskawy dla mocno nabuzowanego Kroosa, ponieważ śmiało mógł go wyrzucić z boiska. Dla niemieckiego pomocnika był to (jak się okazało) ostatni występ w karierze. Zapowiedział już wcześniej, że po turnieju ją zakończy. Gdyby nie oszczędzał go sędzia, to skończyłby jak… Zinedine Zidane.

34-latek następnego dnia przeprosił młodego piłkarza za swój faul. 21-latek nie żywi urazy do Kroosa i przyjął jego przeprosiny oraz podzielił się nimi za pomocą swoich mediów społecznościowych: Dziękuję Toni za wiadomość. To jest piłka nożna i takie rzeczy się zdarzają. Twoja kariera i Twoje osiągnięcia pozostaną na zawsze – napisał Pedri.

Jak się okazało, kontuzja Pedriego jest znacznie poważniejsza. Wnikliwe badania wykazały skręcenie więzadła pobocznego piszczelowego w lewym kolanie. Oznacza to więc, że pomocnik nie wystąpi już na obecnym EURO 2024. Może go czekać nawet półtora miesiąca przerwy od gry. Jak podaje dziennik „Marca„, zgodnie z regulaminem UEFA będzie zobowiązana wypłacić FC Barcelonie prawie 8 milionów euro odszkodowania. Młody zawodnik opuści nie tylko ostatnią fazę turnieju, ale również nie weźmie udziału w przygotowaniach ze swoim klubem do zbliżającego się nowego sezonu.

Hiszpańskie media informują, jeżeli Pedri pozostanie poza grą przez minimum 28 dni, to „Duma Katalonii” będzie mogła domagać się bardzo wysokiego odszkodowania za uraz swojego gracza. Będzie jej przysługiwało wówczas niemal 8 milionów euro.

Hiszpania poważnie osłabiona przed meczem z Francją

Oprócz Pedriego, Hiszpania przystąpi do półfinału Francją również bez swoich dwóch podstawowych obrońców. Robin Le Normand i Dani Carvajal nie zagrają w hitowym starciu przez nadmiar kartek jakie otrzymali podczas turnieju. Le Normand obejrzał żółty kartonik, który wyeliminuje go z kolejnego meczu jeszcze w pierwszej połowie z Niemcami. Carvajal dwa napomnienia, a w konsekwencji czerwoną kartkę, otrzymał w dogrywce pod sam koniec, gdy zatrzymał nieprzepisowo Jamala Musialę.

