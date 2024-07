Spięcie na linii Josue – Wszołek. Portugalczyk odpowiedział na wywiad byłego kolegi

Paweł Wszołek udzielił wywiadu Piotrowi Kamienieckiemu z „TVP Sport”. Dziennikarz zapytał piłkarza Legii o współpracę z Josue. Portugalczyk najwyraźniej źle zinterpretował słowa Wszołka i postanowił odpowiedzieć mu na Twitterze.

Wywiad Wszołka

Piotr Kamieniecki z TVP Sport porozmawiał z Pawłem Wszołkiem. Jednym z poruszonych przez dziennikarza wątków była współpraca z Josue. Ze słów wahadłowego Legii wynika, że cenił sobie współpracę z Portugalczykiem, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że jest on specyficznym człowiekiem.

– Nie mogę nie zapytać o Josue, a konkretnie o jego osobowość i wpływ na zespół – pytał Piotr Kamieniecki z „TVP Sport”.

– Josue miał bardzo duży wpływ na zespół. Na boisku wiele od niego zależało. To żadna tajemnica, że był jednym z najważniejszych zawodników drużyny. Oczywiście, był bardzo ekspresyjny w swoim zachowaniu i przyciągał uwagę ludzi – odpowiada Wszołek.

– W takim razie jak w szatni był odbierany Josue, który był kapitanem przez ostatnie dwa sezony? – dopytuje dziennikarz.

– To był piłkarz, który dawał nam mnóstwo jakości. Jednocześnie wiemy, że to też specyficzny człowiek ze swoim charakterem. Tylko, że on w ten sposób sporo nas także nauczył. Wady? Miał, zresztą jak każdy człowiek, ale tak samo było z zaletami. Nie chcę go oceniać. Wiem, że tworzymy obecnie grupę, która pójdzie za sobą w ogień. To mocna deklaracja, ale nie boję się jej użyć. Wierzę, że w drużynie nie będzie podziałów, a każdy dla każdego będzie kapitanem. Chcę, by wszyscy się wzajemnie wspierali. Niezależnie od narodowości. Tylko w taki sposób możemy się rozwijać jako zespół na boisku, ale też poza nim. Nie jest ważne, czy mówimy o zawodniku podstawowego składu czy takim, który siada na trybunach. Wszyscy działamy po to, by osiągnąć wspólny cel. Mamy teraz fajną grupę i… wygramy to mistrzostwo – dodał piłkarz Legii.

„Legia Warszawa wygra mistrzostwo Polski" Paweł Wszołek obszernie opowiada na @sport_tvppl o kilku sprawach:

🇵🇱 Brak powołania do kadry na Euro

💤Kto zarywa noce w Legii?

🇵🇹 Co zrobił Josue?

🔥Legia i… chodzenie w ogień https://t.co/N2JvL7OVEY — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) July 7, 2024

Josue odpowiada

Josue już kilka godzin od publikacji wywiadu uznał, że odpowie na słowa Wszołka. Portugalczyk najprawdopodobniej źle zinterpretował wypowiedź swojego byłego kolegi, gdyż napisał na Twitterze – Śmieszne, że niektórzy zanim zaczęli grać z Josue nigdy wcześniej nie mieli tylu goli i asyst. Dajcie im mówić. Bla, bla. Może marzą o mnie? Dobranoc. Kibice Legii w komentarzach starali się naprostować Josue, że źle przetłumaczył jego słowa, a Wszołek w zasadzie pozytywnie wypowiada się na jego temat.

Wszołek występował w jednym zespole z Josue przez 2,5 roku. Obaj zawodnicy zagrali razem 91 razy. Josue zanotował cztery asysty przy trafieniach Wszołka, a Wszołek zaliczył dwie asysty przy bramkach Portugalczyka. Razem zdobyli w 2023 roku wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski i dotarli do fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Konferencji Europy.

relax. everyone talks about you in a good way. Wszołek said, If it weren't for you, he wouldn't have so many numbers, goals and assists. I don’t know what You read. — Krzysztof. (@KrzysztofLegia) July 7, 2024

