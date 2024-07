Górnik Zabrze traci kluczowego piłkarza

Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że Lawrence Ennali opuścił przedsezonowe zgrupowanie i udał się na testy medyczne do jednego z klubów MLS. Wkrótce Piotr Koźmiński z ”WP SportoweFakty” dodał, że chodzi o Houston Dynamo. Według informacji dziennikarza Amerykanie mają zapłacić za 22-latka niemal trzy miliony euro.

Górnik Zabrze traci utalentowanego skrzydłowego

Lawrence Ennali do Górnika Zabrze trafił przed rokiem. Wychowanek Hannoveru 96 podpisał z polskim klubem dwuletnią umowę z opcją przedłużenia jej o kolejne dwa sezony. Kilka miesięcy później Niemiec w rozmowie z ”Weszło” przyznał, że to Lukas Podolski stał za sprowadzeniem go do Górnika. ”WP SportoweFakty” informowały zaś, że ”Poldi” zapłacił Hannoverowi za swojego rodaka… 40 tysięcy euro i to w ratach. Tymczasem według portalu „Transfermarkt” wartość Ennaliego na przestrzeni ostatniego roku wzrosła z 250 tysięcy euro do trzech milionów euro.

Choć na pierwszych 17 meczów Ennali wystąpił w 10, a tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie, pierwszy mecz w Ekstraklasie, który zaczął w wyjściowej jedenastce zakończył z asystą. W dwóch kolejnych ligowych meczach wpisał się na listę strzelców. Również 16 z kolejnych 17 meczów rozegrał w pierwszym składzie, a jeden opuścił tylko z powodu czerwonej kartki. W rundzie wiosennej Ekstraklasy dołożył trzy kolejne trafienia i jedną asystę. W klasyfikacji kanadyjskiej Górnika za poprzedni sezon zajął czwarte miejsce – ex aequo z Podolskim.

WOW! Lawrence Ennali zakręcił obrońcami rywali i podwyższył na 2:0! ⚽ 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/FAPXXuqC3w — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Górnik umie sprzedawać

Po tak dobrym indywidualnie oraz drużynowo (Górnik zakończył ligę na szóstym miejscu) trzeba było liczyć się z potencjalnym odejściem Ennaliego. I do takowego doszło. Już w rozegranym przed dwoma dniami sparingu z FC Basel (1:2) Ennali był poza kadrą Górnika, a teraz zabrzanie oficjalnie poinformowali, że Niemiec opuścił zgrupowanie i udał się na testy medyczne do jednego z klubów z MLS.

Chwilę później Piotr Koźmiński z ”WP SportoweFakty” dodał, że tym klubem jest Houston Dynamo, a Amerykanie mają zapłacić za 22-latka ok. 2,75 mln euro, czyli ok. 10 milionów złotych. Taka kwota oznacza, że Ennali stanie się drugim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Górnika. Drożej zabrzanie sprzedali jedynie Szymona Żurkowskiego, który latem 2018 roku przeniósł się do Fiorentiny za ok. 4,5 mln euro. W zimowym okienku transferowym 2023/24 odszedł z Zabrza Daisuke Yokota. Górnik sprzedał go za 2 mln euro, ale część trafiła do jego poprzedniego klubu, bowiem Górnik zapłacił za niego łotewskiej Valmierze… 30 tysięcy euro i zagwarantował 30% kolejnej sprzedaży.

Wspominaliśmy, że za transferem Ennaliego do Górnika stał Lukas Podolski. ”Poldi” udostępnił na Twitterze wpis Górnika z informacją o odejściu Ennaliego. Młody Niemiec odpisał swojemu rodakowi na tego tweeta słowami: Wielki szef we własnej osobie. Dziękuję za wszystko.

The Big Boss himself! Thanks for everything ❤️ — Lawrence Ennali (@EnnaliLawrence) July 8, 2024

