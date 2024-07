Znamy sędziów półfinałów EURO 2024. Marciniak dalej w grze o finał

UEFA wyznaczyła sędziów meczów półfinałowych EURO 2024. Mecz Hiszpanii z Francją poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić, a rozjemcą w starciu Holandii z Anglią będzie Niemiec Felix Zwayer. Do domu wciąż nie został odesłany Szymon Marciniak, a to oznacza, że Polak wciąż jest w grze o finał mistrzostw Europy.

Kto poprowadzi Hiszpania – Francja na EURO 2024?

Pierwszym półfinałowym meczem EURO 2024 będzie starcie Hiszpanii z Francją. To spotkanie we wtorek 9 lipca o godzinie 21:00 w Monachium. Dzień później o tej samej porze w Dortmundzie Holandia zmierzy się z Anglią. UEFA zdecydowała, że mecz Hiszpanii z Francją poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. Dla rodaka prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina będzie to drugi jak dotąd najważniejszy mecz w karierze. Kilka tygodni temu Vincić poprowadził finał Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał BVB 2:0.

Dla 44-latka są to drugie w karierze mistrzostwa Europy. Na EURO 2020 poprowadził dwa mecze grupowe oraz ćwierćfinał pomiędzy Belgią a Włochami. Podczas tegorocznego EURO gwizdał jak dotąd w dwóch meczach grupowych. Półfinał EURO 2024 będzie więc dla niego szóstym w karierze meczem mistrzostw Europy, z czego… trzecim z udziałem Hiszpanii. Na EURO 2020 Słoweniec poprowadził grupowy mecz „La Furia Roja” ze Szwecją, a podczas EURO 2024 ten wygrany z Italią 1:0 po samobóju Calafioriego.

Asystentami liniowymi Vincicia w meczu Hiszpanii z Francją będą Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, a na sędziego technicznego wyznaczono Ivana Kružliaka. Głównym sędzią VAR także będzie rodak Vincicia – Nejc Kajtazović. Słoweńcowi na wozie VAR asystować będą Włosi – Paolo Valeri i Massimiliano Irrati.

Kto poprowadzi Holandia – Anglia na EURO 2024?

Drugi z meczów półfinałowych, w którym Holandia zagra z Anglią poprowadzi Niemiec Felix Zwayer. Dla berlińczyka to pierwsze w karierze mistrzostwa Europy. Podczas EURO 2024 prowadził już trzy mecze, w tym jeden z udziałem Holandii – wygrany przez ”Oranje” 3:0 mecz 1/8 finału z Rumunią. Z kolei fazie grupowej gwizdał starcie Włochów z Albanią (2:1) oraz Portugalii z Turcją (3:0).

Podczas meczu Holandii z Anglią przy liniach biegać będą Stefan Lupp i Marco Achmüller, a na sędziego technicznego wyznaczono Daniela Sieberta. Na wozie VAR również zasiądą sami Niemcy. Głównym sędzią VAR będzie Bastian Dankert, a asystować mu będą Christian Dingert i Marco Fritz.

Co ciekawe, dla Zwayera to pierwszy mecz w Dortmundzie od… 2021 roku. Wówczas po meczu Borussii z Bayernem mocnego wywiadu „Viaplay” udzielił Jude Bellingham, w którym nie zgadzał się z decyzjami arbitra. Za słowa: ’Ale jeśli dajesz na największy mecz w Niemczech sędziego, który kiedyś był zamieszany w ustawienie meczu, to czego się spodziewasz został ukarany grzywną w wysokości 40 tysięcy euro.

W 2005 roku 24-letni wówczas Zwayer był asystentem sędziego Roberta Hoyzera i zaakceptował ofertę w wysokości 300 euro za sędziowanie na korzyść drugoligowego Wuppertaler SV. Później wraz z trzema innymi sędziami zgłosił się do DFB, by poinformować o ustawieniu meczu przez Hoyzera. Mimo przyznania się do winy Zwayer nie uniknął kary, jakim było półroczne zawieszenie.

I am not sure what UEFA are thinking by putting Zwayer at the England-game.

Back in 2021 Bellingham told me this after the game.

Brak wyznaczenia Szymona Marciniaka na sędziego meczu półfinałowego i jego jednoczesne pozostanie w Niemczech otwiera Polakowi furtkę do poprowadzenia finału EURO 2024. Głównym rywalem Marciniaka w walce o finał mistrzostw Europy będzie Włoch Daniele Orsato, który po tym turnieju kończy karierę sędziowską, więc UEFA może chcieć mu dać taką nagrodę. W grze o finał jest także Anglik Michael Oliver. Decyzja należeć będzie do menadżera sędziów UEFA Roberto Rosettiego, który jest… Włochem.

