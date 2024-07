Warta Poznań jednym z najbardziej aktywnych klubów I ligi

Warta Poznań dokonała w tym okienku już ośmiu transferów przychodzących. Tylko Wisła Płock jest obecnie bardziej aktywnym klubem I ligi na rynku transferowym. Stało się także jasne, gdzie Warta będzie rozgrywała w najbliższym czasie swoje domowe mecze.

Warta totalnie przebudowuje kadrę

Po spadku Warty z Ekstraklasy klub stopniowo informował o odejściach kluczowych piłkarzy. Wreszcie ”Zieloni” pod koniec czerwca ogłosili odejście aż 17 zawodników. W ich miejsce sprowadzono jak dotąd ośmiu nowych zawodników. Warta jest więc na ten moment drugim – ex aequo z Arką Gdynia – najbardziej aktywnym na rynku klubem I ligi. Tylko Wisła Płock przeprowadziła jak dotąd większą liczbę transferów – dziesięć. Co prawda Miedź Legnica sprowadziła dziewięć nowych nazwisk, ale dwaj zawodnicy występowali wcześniej w rezerwach ”Miedzianki”.

Sześciu zawodników Warta sprowadziła za darmo, gdyż umowy tych piłkarzy z dotychczasowymi klubami wygasały wraz z końcem czerwca. Z Ekstraklasy sprowadzono trzech zawodników, w tym jednego wypożyczenia. Dwóch zawodników to piłkarze spadkowiczów z Ekstraklasy, dwóch w poprzednim sezonie również występowało w I lidze, a jeden zawodnik awansował o dwa szczeble rozgrywkowe wyżej. Tak prezentuje się lista sprowadzonych przez Wartę zawodników:

Tomasz Wojcinowicz (środkowy obrońca, poprzedni sezon spędził w Puszczy Niepołomice, podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok)

Maciej Firlej (środkowy napastnik , poprzedni sezon spędził w Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice, podpisał dwuletni kontrakt)

Rafał Adamski (środkowy napastnik, wypożyczony na rok z Zagłębia Lubin)

Kacper Michalski (prawy pomocnik, poprzedni sezon spędził w Ruchu Chorzów, podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok)

Bartosz Szeliga (prawy pomocnik, poprzedni sezon spędził w ŁKS-ie Łódź, podpisał dwuletni kontrakt)

Jurij Tkaczuk (defensywny pomocnik, poprzedni sezon spędził w Zniczu Pruszków, podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok)

Damian Gąska (lewy skrzydłowy, poprzedni sezon spędził w Górniku Łęczna, podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok)

Filip Waluś (ofensywny pomocnik, poprzedni sezon spędził w Rekordzie Bielsko-Biała, podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata)

Gdzie Warta będzie grać domowe mecze?

Kadra na I ligę powoli się buduje, ale wciąż nie było wiadomo, gdzie Warta będzie w najbliższym czasie rozgrywała swoje domowe mecze. W poniedziałek 8 lipca odbył się briefing, którego głównym tematem miał być plan modernizacji stadionu przy Drodze Dębińskiej. Podczas spotkania z mediami pojawił się właściciel Warty Bartłomiej Farjaszewski, prezes Warty Artur Meissner oraz poznańscy parlamentarzyści – Franciszek Sterczewski i Bartosz Zawieja (obaj KP Koalicja Obywatelska), Ewa Schädler (KP Polska 2050-PSL) oraz Katarzyna Ueberhan (KKP Lewicy).

Motywem przewodnim briefingu było hasło ”Warta musi wrócić do Poznania”. Poseł Zawieja zapowiedział, że ’’za chwilę rozpocznie się budowa boisk treningowych. Stanowi to część modernizacji Ogródka”. Prezes Warty Artur Meissner dodał, że ”mowa o modernizacji Ogródka. Nie o budowie nowego stadionu, ze względu na to, że mamy jedynie rok czasu”.

Prezes Meissner wcześniej informował bowiem, że Warta złożyła do Komisji Licencyjnej wniosek o rozgrywanie w nadchodzącym sezonie swoich meczów w Grodzisku Wielkopolskim. Cierpliwość Komisji Licencyjnej z pewnością została nadszarpnięta, ale być może da ona Warcie ostatnią szansę na przebudowę obiektu przy Drodze Dębińskiej.