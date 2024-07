Legia Warszawa w letnim oknie transferowym mimo wielu dokonanych zakupów nie jest jeszcze w pełni zaspokojona. Są jeszcze pewne braki w opinii klubu, dlatego praca wre. Z informacji „WP Sportowych Faktów” wynika, że we wtorek 9 lipca w Warszawie zjawić się ma obrońca drugoligowego Mirandes, Sergio Barcia.

Legia zgarnia siódmego piłkarza tego lata

Jak informował niedawno Zbigniew Szulczyk, jednym z wielkich marzeń Barcii jest gra w Celcie Vigo. To jednak musi na ten moment odłożyć z uwagi na transfer do Warszawy. Ruch do Polski może mu jednak w przyszłości pomóc w dojściu do piłkarskiego spełnienia. Legia sprzedawała już za większe kwoty do takich najlepszych lig:

Turcji (Ernest Muci)

USA (Bartosz Slisz, Luquinhas, Jarosław Niezgoda, Nemanja Nikolić)

Szkocji (Josip Juranović, Maik Nawrocki)

Anglii (Michał Karbownik, Krystian Bielik, Łukasz Fabiański)

Francji (Radosław Majecki, Mateusz Wieteska, Dominik Furman)

Niemiec (Ondrej Duda)

Włoch (Rafał Wolski)

Rosji (Sebastian Szymański, Maciej Rybus, Artur Jędrzejczyk, Dawid Janczyk)

Jeśli chodzi o transfery wychodzące do Hiszpanii, to brakuje jej jakiegoś większego transferu. W zimowy deadline day sezonu 2017/18 sprzedała Armando Sadiku do Levante. Sergio Barcia wychował się w Celcie Vigo. Zaczął uczęszczać do szkółki tego klubu, gdy miał 10 lat i spędził tam cały okres juniorski. Mógł podziwiać takich piłkarzy jak Nolito, Pablo Hernandez czy przede wszystkim Iago Aspas. Barcia to środkowy obrońca. Był podstawowym zawodnikiem broniącego się przed spadkiem Mirandes. W minionym sezonie zagrał aż 41 razy i zanotował dwa trafienia. Z drugoligowcem wiąże go jeszcze rok umowy.

Barcia w drodze do Warszawyhttps://t.co/Kctc2iKQtL — Legia.Net (@LegiaNet) July 8, 2024

23-letni gracz związany jest z agencją IG DREAMS FOOTBALL – należy do niej Luis Fernandez z Lechii Gdańsk, były piłkarz Wisły Kraków. Hiszpańscy piłkarze sprowadzani z niższych lig są od wielu lat w Polsce popularni. Wiele spotkań w naszej lidze mają: Jesus Imaz, Erik Exposito, Gerard Badia, Jesus Jimenez, Jorge Felix, Igor Angulo czy Dani Ramirez. Większość z nich to gracze ofensywni, którzy wyróżniali się w zespołach liczbą zdobytych bramek. Wielką gwiazdą Rakowa jest też Ivi Lopez. Legia za to w przeszłości miała wybitnego w skali ligi stopera – Inakiego Astiza.

Legia celuje w dziewięciu nowych piłkarzy – zostało więc dwóch

W kuluarach mówi się, że warszawski klub celuje w dziewięciu nowych piłkarzy latem. Licząc z Barcią – na koncie jest już siedem zakupów. Poza Hiszpanem, mowa o: Luquinhasie, Marcelu Mendesie-Dudzińskim, Rubenie Vinagre, Claudzie Goncalvesu, Kacprze Chodynie oraz Jean-Pierze Nsame. Do tego z wypożyczenia wrócili: Jordan Majchrzak, Igor Strzałek oraz Makana Baku. Goncalo Feio ma więc na tym etapie dość rozbudowaną kadrę.

Rúben Vinagre zagra w koszulce Legii Warszawa. Portugalski wahadłowy został wypożyczony ze Sportingu CP na sezon 2024/25 z opcją wykupu ✍️ Więcej ➡️ https://t.co/hGKHCq5XVx pic.twitter.com/uJ61k98R5G — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 3, 2024

Ostatnio mówiło się o czeskim zawodniku Banika Ostrawa – Karelu Pojeznym. Czwarta drużyna czeskiej ekstraklasy oznacza jednak obrońcę słowami „nie na sprzedaż”. Legia jednak ma upatrzonego innego zawodnika Banika. Ewerton (27-letni brazylijski skrzydłowy) ma być także podmiotem zainteresowania warszawskiej drużyny. Podpisał on niedawno trzyletnią umowę, Czesi zapłacili za niego milion euro, ale klub ma dżentelmeńską umowę z piłkarzem. Brzmi ona bardzo krótko – bardzo dobra oferta zza granicy i droga wolna. Piłkarz z kraju pięciokrotnych mistrzów świata w minionej kampanii zdobył 14 bramek i miał pięć asyst. Jest wyceniany na 1,1 miliona euro.

Legia w ostatnim sezonie zajęła trzecie miejsce w Ekstraklasie, gdzie rozczarowała w tzw. „wyścigu żółwi”. Zdobyła Superpuchar Polski i zagrała w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. W fazie grupowej wygrała wszystkie domowe mecze – za rywali miała: Aston Villę, AZ Alkmaar oraz Zrinjski Mostar.

Fot. PressFocus

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl pod tytułem: „Słynne drużyny EURO” o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: