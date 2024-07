Lech Poznań bliski zakontraktowania gracza Realu Sociedad

Jak informuje Dawid Dobrasz z portalu ”Meczyki.pl”, Lech Poznań jest bliski podpisania kontraktu z Bryanem Fiabemą. To reprezentant Norwegii do lat 21, który ostatni sezon spędził w rezerwach Realu Sociedad. Wcześniej przez ponad trzy lata był młodzieżowym zawodnikiem Chelsea.

Lech znów sięga po piłkarza ze Skandynawii

W poniedziałek 8 lipca Lech Poznań poinformował, że testy medyczne w klubie przechodzi Szwed Alex Douglas. 22-letni stoper ma podpisać z ”Kolejorzem” trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok. Kibice Lecha długo oczekiwali pierwszego letniego transferu, a tymczasem na przestrzeni dwóch może dojść do podpisania dwóch nowych zawodników. Według Dawida Dobrasza z portalu ”Meczyki.pl”, we wtorek 9 lipca testy medyczne przechodzić ma napastnik rezerw Realu Sociedad Bryan Fiabema.

Fiabema ma dołączyć do Lecha na zasadzie transferu definitywnego. Będzie on drugim z przynajmniej pięciu zapowiadanych przez władze ”Kolejorza” letnich transferów. Co ciekawe, przed rokiem Norweg był bliski podpisania umowy ze Śląskiem Wrocław. Latem 2023 rozwiązał on bowiem kontrakt z Chelsea. Dyrektor sportowy Śląska David Balda poinformował wtedy opinię publiczną, że Fiabema miał do wyboru polski klub oraz Real Sociedad i po miesięcznych negocjacjach zdecydował się na przenosiny do Hiszpanii.

Kim jest Fiabema?

W San Sebastian Fiabema występował jednak w drużynie rezerw, gdzie rozegrał 30 meczów na poziomie trzeciej ligi, a 27 razy wybiegał na murawę w pierwszym składzie. To był tak naprawdę jego pierwszy tak bardzo aktywny sezon w seniorach. W rozgrywkach 2023/24 grupy I Primera RFEF strzelił pięć goli i dołożył jedną asystę, a rezerwy Realu Sociedad zakończyły rozgrywki na dziewiątym miejscu. To szczebel trzecioligowy.

Zanim Fiabema przeniósł się do Hiszpanii, przez ponad trzy lata był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Chelsea, gdzie trafił z norweskiego Tromso. Po dwóch latach pobytu w Anglii wrócił do Norwegii, spędzając pierwszą część 2022 roku w Rosenborgu. Po powrocie ze Skandynawii Chelsea wypożyczyła go do Forest Green Rovers, z którym… nie spadł do League Two. Fiabema nie mógł wywalczyć miejsca w podstawowym składzie najgorszej ekipy ligi, dlatego skrócono jego wypożyczenie już w zimowym okienku. Forest Green spadli w sezonie 2022/23 z League One, a potem jeszcze w 2023/24 z League Two na poziom amatorski. Dwa razy z rzędu zajęli ostatnie miejsce w tabeli.

Napastnik ma także na koncie aż 45 występów w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Przeszedł tam przez wszystkie szczeble – od drużyny U15 do zespołu U21. W młodzieżowych reprezentacjach narodowych Fiabema strzelił łącznie 22 gole.

Fiabema będzie piątym zawodnikiem ze Skandynawii w obecnej kadrze Lecha. Oprócz czterech Szwedów – Eliasa Anderssona, Filipa Dagerstala, Jespera Karlstroma i Mikaela Ishaka, w ”Kolejorzu” występuje także jego rodak – Kristoffer Velde. W Lechu Fiabema będzie rywalizował o miejsce w składzie z kapitanem Mikaelem Ishakem i przede wszystkim Filipem Szymczakiem.

