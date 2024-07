Fatum kontuzji nad zespołem Flicka

Hansi Flick objął stanowisko szkoleniowca FC Barcelony stosunkowo niedawno, lecz już ma na swojej głowie sporo zmartwień. Frenkie de Jong nie przystąpił do EURO, na tym samym turnieju kontuzji doznał Pedri, a za oceanem ze łzami w oczach z boiska schodził Ronald Araujo. Kolejne zdrowotne problemy utrudnią początek sezonu Niemcowi.

Odkąd w klubie pojawił się doświadczony niemiecki szkoleniowiec, sporo mówiło się o zmianach, roszadach, a nawet „rewolucji”. W tym momencie jednak były trener m.in. Bayernu Monachium musi mierzyć się z innym wyzwaniem – kontuzjami. Zaglądając na listę z urazami, należy rozpocząć od tego, że ciągle nie ma informacji, kiedy Gavi może powrócić do gry, mówi się raczej o jesieni, więc na pewno pierwsza runda sezonu musi być liczona bez talentu „Blaugrany”.

Jeszcze przed turniejem mistrzostw Europy doszła kolejna niepokojąca informacja, że Frenkie de Jong nie zagra na tej imprezie. Środkowy pomocnik nie zdążył zaleczyć kontuzji kostki, o co sam Ronald Koeman między wierszami obwiniał FC Barcelonę. Wówczas myślano, że spokojnie wystarczy czasu na rekonwalescencje, jednak jest inaczej.

