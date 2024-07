Walia ogłosiła nowego selekcjonera. Znane nazwisko

Po braku kwalifikacji na EURO 2024 Walia zwolniła Roba Page’a z funkcji selekcjonera. Schedę po 49-letnim szkoleniowcu przejmie Craig Bellamy, który w ostatnich latach był asystentem Vincenta Kompany’ego w Anderlechcie i Burnley. Dla 78-krotnego reprezentanta Walii to pierwsza w karierze trenerskiej samodzielna praca na seniorskim poziomie.

Walia ma nowego selekcjonera

W trakcie EURO 2024 walijska federacja ogłosiła zwolnienie Roba Page’a. Powodem takiej decyzji był przede wszystkim pierwszy od 2012 roku brak kwalifikacji na mistrzostwa Europy. Przypomnijmy, że Walia w eliminacjach do EURO 2024 zajęła trzecie miejsce – za plecami Turcji oraz Chorwacji – ale dzięki dobremu współczynnikowi w Lidze Narodów zagrała w barażach. W nich pokonała w półfinale Finlandię 4:1, ale w finale uległa Polsce po serii rzutów karnych (0:0 po 120 minutach).

Podczas czerwcowego zgrupowania Walia mierzyła się towarzysko z Gibraltarem i Słowacją i… żadnego z tych meczów nie wygrała. Co więcej, ”Smoki” nie zdołały zdobyć choćby jednej bramki, bo ich mecze kończyły się kolejno wynikami 0:0 i 0:4. Na sześć ostatnich meczów Walia wygrała zaledwie jeden, a w trzech ostatnich meczach nie strzeliła ani jednego gola.

Wobec tego władze walijskiej FA podjęły decyzję o zwolnieniu Roba Page’a po niemal pięciu latach. Najpierw przez ponad rok był asystentem Ryana Giggsa, a po odsunięciu Giggsa od roli selekcjonera przejął reprezentację. Na EURO 2020 awansował z Walią do 1/8 finału, a rok później wprowadził ją na drugi w historii i pierwszy od 64 lat mundial. Tam jego podopieczni zdobyli zaledwie punkt i zajęli ostatnie miejsce w grupie z Anglią, USA i Iranem. Tylko punkt Walia zdobyła też w grupie Ligi Narodów z Holandią, Belgią i Polską. Przez to spadła do dywizji B.

Pierwsza seniorska praca

Na poznanie następcy Page’a nie trzeba było długo czekać, bo już po nieco ponad tygodniach walijska federacja ogłosiła Craiga Bellamy’ego nowym selekcjonerem ”Smoków”. 44-latek w ostatnim czasie był asystentem Vincenta Kompany’ego – najpierw w Anderlechcie, a następnie w Burnley. Obaj panowie świetnie się uzupełniali: – Vincent Kompany mówi pięcioma językami, a ja ledwo jednym. Ale w piłce nożnej mówimy tym samym językiem – tłumaczył Bellamy w „Daily Mail” po awansie Burnley do Premier League.

W Anderlechcie Bellamy prowadził wcześniej drużynę U21, a przed wyjazdem do Belgii trenował grupy młodzieżowe Cardiff City, w którym zakończył piłkarską karierę. Reprezentacja Walii będzie więc dla Bellamy’ego pierwszą seniorską drużyną, którą poprowadzi. Jako piłkarz przez 15 lat występował w drużynie ”Smoków”. W latach 1998-2013 zaliczył 78 występów, co daje mu dziewiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Dla drużyny narodowej strzelił 19 goli, co jest siódmym najlepszym wynikiem w historii reprezentacji Walii.

– To dla mnie niezwykły zaszczyt, że otrzymałem szansę poprowadzenia mojego kraju. To dla mnie najważniejszy moment w karierze. Od zawsze moim marzeniem było poprowadzenie reprezentacji Walii. Jestem gotów podjąć się tego wyzwania. Dam z siebie wszystko, by rozwinąć tę drużynę. Jestem zdeterminowany, by być kontynuatorem sukcesów walijskiej piłki. Nie mogę się doczekać wrześniowych meczów Ligi Narodów – mówił Bellamy dla mediów związanych z walijską federacją.

– Jestem zachwycony, że mogę ogłosić Craiga nowym szkoleniowcem reprezentacji Walii. Przeprowadziliśmy gruntowną selekcję, a Craig objawił się nam jako najlepszy kandydat. Teraz skupiamy się na meczach Ligi Narodów. Wspólnie postaramy się przynieść sukces walijskiej piłce – dodał dyrektor ds. piłkarskich walijskiej federacji David Adams.

Bellamy w nowej roli zadebiutuje w piątek 6 września, gdy Walia na Cardiff City Stadium zmierzy się w meczu Ligi Narodów z Turcją. Pozostałymi rywalami Walijczyków w dywizji B będą Czarnogóra i Islandia. W marcu 2025 roku reprezentacja Walii przystąpi do eliminacji do mistrzostw świata 2026. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się późną jesienią tego roku.

