Joao Moutinho piłkarzem Jagiellonii

Jagiellonia Białystok ogłosiła Joao Moutinho jej nowym zawodnikiem. Od razu jednak zaznaczamy, że nie jest to jednak były zawodnik Monaco czy Wolverhampton, a piłkarz włoskiej Spezii, choć… narodowość się zgadza. Moutinho został wypożyczony na rok, ale Jagiellonia ma możliwość wykupu Portugalczyka.

Joao Moutinho w Jagiellonii

Choć narodowość Joao Moutinho pokrywa się ze 146-krotnym reprezentantem Portugalii, to nie zgadza się wiek oraz pozycja nowego piłkarza Jagiellonii. Ten Joao Moutinho występuje nie w środku pola, a jako lewy obrońca lub wahadłowy. Jest też o 11 lat młodszy od mistrza Europy z 2016 roku. Choć ”prawdziwy” Joao Moutinho i Jagiellonia będą mieli wspólny mianownik, bo 37-latek jest obecnie piłkarzem Bragi, do której niedawno dołączył Bartłomiej Wdowik. ”Podrabiany” Joao Moutinho przychodzi zaś jako następca najlepszego obrońcy minionego sezonu Ekstraklasy.

Fatalny pobyt we Włoszech

Joao Moutinho przychodzi do Jagiellonii na zasadzie rocznego wypożyczenia ze Spezii, ale mistrzowie Polski mają opcję wykupu. We Włoszech Moutinho spędził ostatnie półtora roku. Pobytu w Spezii nie może jednak zaliczyć do udanych. Najpierw spadł ze Spezią z Serie A, a w poprzednim sezonie klub z Ligurii do samego końca bił się o utrzymanie w Serie B. Co więcej, w tym czasie nawet nie łapał się do składu. Zaliczył tylko 11 występów, a zaledwie trzy razy znalazł się w wyjściowym składzie. W Spezii Moutinho minął się z Jakubem Kiwiorem, a jego klubowymi kolegami byli Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski.

Podobnie, jak ”ten” Joao Moutinho, nowy nabytek Jagiellonii jest wychowankiem Sportingu. Na początku 2017 roku opuścił Lizbonę na rzecz młodzieżowej Sacavenense, ale już po pół roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Drugą część 2017 roku spędził w zespole Akron Zips, a na początku 2018 roku został zawodnikiem debiutującego wówczas w MLS Los Angeles FC. Tam rozegrał 15 meczów i strzelił jednego gola. Po roku przeniósł się z Orlando City, w którym rozegrał 85 meczów, strzelił trzy gole i dołożył siedem asyst. W 2022 roku wygrał z tym klubem US Open Cup, czyli najstarsze rozgrywki piłkarskie w Stanach Zjednoczonych. To był najlepszy okres w jego karierze.

W Jagiellonii Moutinho będzie występował z numerem ”44”. Okazję do debiutu w nowych barwach Portugalczyk będzie miał już za dziesięć dni. 19 lipca domowym meczem z Puszczą Niepołomice Jagiellonia zainauguruje sezon 2024/25 PKO BP Ekstraklasy. Kilka dni później mistrzowie Polski przystąpią do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu FK Poniewież (Litwa) – HJK (Finlandia).

