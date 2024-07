Didier Deschamps zabija francuski potencjał

Didier Deschamps i jego reprezentacja Francji zbiera wiele głosów krytyki podczas EURO 2024. Drużyna mimo dojścia do półfinału, na razie nie zachwyca. Francuzi po drodze strzelili tylko 3 gole, na które składają się dwa trafienia samobójcze oraz jeden gol z rzutu karnego w meczu z Polską wykorzystany przez Kyliana Mbappe. W poniedziałek, selekcjoner Francuzów podczas konferencji przedmeczowej w ironizujący sposób odpowiadał na pytania.

Didier Deschamps jak Jerzy Brzęczek?

Didier Deschamps już 12 lat jest selekcjonerem reprezentacji Francji. Miał posprzątać ten bałagan, jaki wytworzył się głównie podczas kadencji Raymonda Domenecha. Kibice francuscy do dziś pamiętają mundial w RPA w 2010 roku i np. strajkujących piłkarzy na obozie w Knysnej, na czele z Patricem Evrą. Francja była na tamtym turnieju beznadziejna. Potrafiła przegrać nawet z gospodarzami w fazie grupowej – nawet, bo RPA było pierwszym gospodarzem imprezy w historii, który odpadł po fazie grupowej. Później nastała era Laurenta Blanca. Jednak ten nie osiągnął zadowalającego wyniku na EURO 2012 i sam zrezygnował z posady.

Deschamps przede wszystkim zaczął od zmiany pokoleniowej. Postawił jeszcze przed mundialem w 2014 roku na młodych piłkarzy jak Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphael Varane czy też niedoszłego reprezentanta Polski, Laurenta Koscielnego. W Brazylii ci piłkarze osiągnęli ćwierćfinał. Nie był to zły wynik. Później udało się dojść do finału EURO 2016 na własnym terenie.

Z kolei w 2018 roku nastąpił wielki sukces, jakim było wygranie mundialu w Rosji. Po tym Deschamps został trzecim selekcjonerem w historii, który zdobył Puchar Świata zarówno jako piłkarz, jak i trener. Wcześniej dokonali tego Mario Zagallo oraz Franz Beckenbauer.

Na tegorocznym EURO 2024 Francja zagra co najmniej w półfinale. Mimo to, nikt by nie płakał gdyby Mbappe i spółka odpadli choćby w fazie grupowej. Trzy strzelone gole w pięciu meczach to beznadziejna statystyka. Na to składają się dwa gole samobójcze strzelone przez Austriaka Maximiliana Woebera i Belga Jana Vertonghena oraz gol Kyliana Mbappe z rzutu karnego w meczu z Polską.

❞𝐉𝐀𝐒𝐍𝐘 𝐆𝐖𝐈𝐍𝐓, 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘❞ Tym razem Łukasz Skorupski bez szans w pojedynku z Kylianem Mbappe… 🔴📲 Oglądaj #FRAPOL ▶️ https://t.co/rhcRX9V8dM pic.twitter.com/q9OfLE8Ryr — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2024

Co łączy Jerzego Brzęczka z selekcjonerem Francuzów? To, że obaj byli krytykowani za styl mimo dobrych wyników. Jerzy Brzęczek ogromną krytyką nie tylko ze strony kibiców zapłacił utratą stanowiska na początku 2021 roku. Co z dalej Deschampsem? Wydaje się, że pomału dopada go syndrom wypalenia zawodowego. Już po mundialu w Katarze rozgrzała się dyskusja, czy nie powinien odejść. Zinedine Zidane miał już być szykowany jako następca. Jedno jest pewne, na razie to kibice mają dość wyczynów kadry 55-latka. Czy awans do finału EURO to zrekompensuje?

Deschamps nie umie ironizować

Didier Deschamps wypowiadał się przed meczem z Hiszpanią na konferencji prasowej. Momentami można było wyczuć, że 55-latek nie umie ironizować. Od początku turnieju francuski selekcjoner słyszy te same pytania. Dlaczego gra jego reprezentacji jest tak nudna? Dlaczego nie wykorzystuje ofensywnego potencjału drużyny? Jak to możliwe, że jego piłkarze, nie potrafią strzelić gola z gry?

Skąd jesteś? Ze Szwecji? Nie jesteś Francuzem przebranym za Szweda? Jeśli się nudzisz, przełącz na inny kanał i obejrzyj inny mecz. Nie musisz oglądać tych meczów. To mistrzostwa Europy, trudny turniej dla każdego. Zdarzało nam się to już w poprzednich edycjach. Ale jesteśmy też w stanie uszczęśliwić wielu Francuzów. Przykro mi, jeśli nasz futbol jest odbierany jako nudny w Szwecji, przykro mi – odpowiadał Deschamps na pytanie szwedzkiego dziennikarza.

Didier Deschamps put all of Sweden on blast 😂 Bored by France? Don't watch, says the gaffer. The preview 📲 https://t.co/Q3zknx2drC#EURO2024 pic.twitter.com/5H38xX5uGx — Optus Sport (@OptusSport) July 9, 2024

Momentami nawet postronny kibic może się łapać za głowę, dlaczego Francuzi grają tak słabo. Przecież w składzie grają takie tuzy jak Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, N’Golo Kante czy też Marcus Thuram. Większość z nich jest w swoim klubie gwiazdą. Mbappe na samym mundialu w Katarze był przecież królem strzelców z ośmioma golami. Teraz ma tylko jednego gola na Euro – a zagrał w karierze w ośmiu meczach euro-czempionatu.

Didier Deschamps zawsze powtarzał, że po fazie grupowej rozpoczyna się zupełnie nowa rozgrywka. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to Francuzów czekają jeszcze dwa mecze na tym turnieju. Ta drużyna wciąż może w pełni odpalić. Tylko czy Didier Deschamps na to pozwoli? Czy przede wszystkim Hiszpania na to pozwoli?

Fot. PressFocus

