Klub Premier League kupuje wychowanka Manchesteru City

Beniaminek Premier League Ipswich Town dopina transfer wychowanka Manchesteru City Liama Delapa. ”Blues” mają zapłacić za 21-letniego napastnika 15 milionów funtów + pięć milionów funtów w bonusach. Manchester City zastrzegł sobie jednak prawo odkupu oraz 20-procentową prowizję od następnej sprzedaży.

Do akademii Manchesteru City Liam Delap trafił w 2019 roku. Wcześniej syn słynnego Rory’ego Delapa przez dekadę występował w młodzieżowych drużynach Derby County. W pierwszym zespole ”The Citizens” zadebiutował we wrześniu 2020 roku i od razu przywitał się bramką w meczu 1/16 finału Pucharu Ligi z Bournemouth. Był to jednak jego jedyny gol dla pierwszego zespołu Manchesteru City.

W sezonie 2020/21 zaliczył jeszcze dwa występy w pierwszym zespole, a w sezonie 2021/22 kolejne trzy, ale za każdym razem tylko wchodził z ławki rezerwowych. Znacznie więcej meczów, bo 55, Delap rozegrał w tym czasie w drużynach młodzieżowych ”The Citizens”. W ciągu dwóch sezonów strzelił dla nich aż 46 goli i dołożył 16 asyst.

Latem 2022 roku Delap został wypożyczony do drugoligowego Stoke City i tam w 23 meczach trzy razy wpisał się na listę strzelców. Drugą część sezonu 2022/23 Delap spędził już w Preston North End, ale pozostał na poziomie Championship. W barwach pierwszego w historii mistrza Anglii rozegrał 15 meczów i strzelił tylko jednego gola.

Przed startem sezonu 2023/24 Delap został wypożyczony do Hull City i tam zaliczył najlepszy jak dotąd sezon na poziomie seniorskim. W 31 meczach Championship strzelił osiem goli oraz zaliczył dwie asysty i zajął z ”Tygrysami” siódme miejsce na koniec sezonu zasadniczego. Był to najlepszy wynik Hull od czasu spadku z Premier League w 2017 roku.

Po zakończeniu sezonu 2023/24 Delap wrócił do Manchesteru, ale jego macierzysty klub nie odeśle już go na kolejne wypożyczenie. Jak informuje David Ornstein z ”The Athletic”, Ipswich Town porozumiał się z Manchesterem City ws. transferu definitywnego napastnika. ”Blues” mają zapłacić za 21-latka 15 milionów funtów + pięć milionów bonusów.

Manchester City zastrzegł sobie także prawo odkupu swojego wychowanka oraz 20-procentową prowizję od ewentualnej sprzedaży go przez Ipswich. Co ciekawe, Ornstein informował, że wcześniej Manchester City ustalił identyczne warunki transferu z Southampton, ale Delap wybrał drugiego z beniaminków Premier League. W środę 10 lipca młodzieżowy reprezentant Anglii ma przejść testy medyczne w nowym klubie.

