Angel Di Maria przez ostatnie 17 lat cieszył oczy kibiców w całej Europie. Począwszy od Portugalii, Hiszpanii, Anglii, po Francję, Włochy – zapewniał kibicom doskonałą rozrywkę z uwagi na wspaniałe zagrania i technikę użytkową. Piłkarz chciałby wrócić do ojczyzny, jednak nie będzie to takie proste. Wyjaśniamy więc dlaczego, mimo, że sam zawodnik ma 36 lat i jest już wiekowo po drugiej stronie rzeki.

Di Maria z powrotem w ojczyźnie?

Legendarny argentyński skrzydłowy od 1 lipca jest bez klubu i zrodziła się realna szansa na to, aby wrócił do ojczyzny. Jeszcze zimą wydawało się, że pewnym jest transfer do Interu Miami, w celu pokopania sobie ponownie z Lionelem Messim. Pragnie on jednak znów trafić do ojczyzny.

144-krotny reprezentant kraju ma jednak pewne obawy. W kraju po objęciu rządów przez Javiera Mileia zrodziły się coraz większe zamieszki i doszło do zwiększenia niebezpieczeństwa w kraju. Sam prezydent obciął wydatki w państwie czym wywołał strach w kwestii choćby zamknięcia uniwersytetów. Polityk zadowolony jest, że w dobie kryzysu gospodarczego w kraju udało się mieć nadwyżkę w budżecie.

Sam piłkarz był ofiarą gróźb ze strony lokalnych baronów narkotykowych. Szemrani ludzie postanowili ostrzelać stację paliw w Rosario i zostawić dla niedawnego piłkarza Benfiki liścik, w którym napisano “Czekamy na Ciebie, Di Maria”. W 2007 roku właśnie z Rosario młody Angel wypłynął w świat – po raz pierwszy odszedł do Benfiki, za osiem milionów euro. Reszta jest historią.

Rosario proponuje piłkarzowi… eskortę policji

Zawodnik dostał od rodzimego klubu propozycję. Ten pragnie w niej obiecać pewne gwarancje dotyczące bezpieczeństwa. Di Maria miałby między innymi otrzymać samochód pancerny czy mieć gwarancję eskorty ze strony policji cywilnej zarówno na stadionie jak i w ośrodku treningowym klubu. Nie wiadomo jednak kiedy piłkarz planuje podjąć ostateczną decyzję – możemy się jedynie domyślać, że po finale Copa America, a ten odbędzie się 15 lipca w Miami Gardens.

Angel Di Maria w Katarze w 2022 roku został mistrzem świata z kadrą Argentyny. Po drodze, wygrał Copa America oraz igrzyska olimpijskie w Pekinie – oba mecze przesądzone zostały po jego trafieniach. Sam też trafił w finale katarskiego mundialu.

