Kazimierz Jagiełło wicemistrzem Gwinei. Kolejny sukces polskiego trenera

Kazimierz Jagiełło to jeden z niewielu polskich szkoleniowców, który odnosi sukcesy poza granicami kraju. Do tego, polska grupa szkoleniowców poza krajem jest także niezbyt liczna. Warto więc doceniać każdy taki sukces u szkoleniowców znad Wisły. Ostatnio prowadzona przez niego ekipa Hafii FC została wicemistrzem Gwinei. To nie pierwszy raz, gdy Jagiełło z powodzeniem radzi sobie na Czarnym Lądzie.

Walka o mistrzostwo w lidze gwinejskiej – do końca

Do ostatniej kolejki toczyła się walka o mistrzostwo gwinejskiej Ligue 1. Przez cały sezon prym wiodły drużyny Milo FC oraz Hafia FC. Liderem tabeli przed ostatnią kolejką była pierwsza z wymienionych ekip. Piłkarze Hafii FC potrzebowali wygrać swój ostatni ligowy mecz oraz liczyć, na to, że lider tabeli Milo FC nie wygra starcia z Ashanti GB.

Trener 🇵🇱Kazimierz Jagiełło został wicemistrzem ligi 🇬🇳gwinejskiej! Jednocześnie zapewnił swojej Hafii FC grę w kwalifikacjach Pucharu Konfederacji Afryki – tamtejszemu odpowiednikowi Ligi Europy. Niestety, nie udało się trenerowi Jagielle obronić mistrzostwa kraju.#AfrykaGra pic.twitter.com/8NPTEI3x3W — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) July 9, 2024

Los sprzyjał ekipie Milo FC. Dzięki temu zespół z Kankan wygrał swoje pierwsze mistrzostwo Gwinei w historii. Natomiast Hafia FC dowodzona przez Jagiełłę sięgnęła po wicemistrzostwo. W sezonie 2022/2023 ekipa Polaka wygrała rozgrywki ligowe. Za to osiągnięcie w 2023 roku Jagiełło został wybrany trenerem roku w Gwinei.

Kim jest trener Kazimierz Jagiełło?

Części kibiców w Polsce postać trenera Kazimierza Jagiełły może nie być znana. Jako piłkarz występował w AZS-ie AWF Warszawa czy Rakowie Częstochowa. Gra na poziomie drugiej oraz trzeciej ligi była sufitem jego możliwości.

W 1983 roku Jagiełło wyemigrował za granicę. Jego pierwszym klubem był belgijski Francs Borains (1985-1986). Natomiast w 1986 roku został szkoleniowcem belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, który wówczas błąkał się po niższych szczeblach rozgrywkowych – dziś drużyna ta jest w zupełnie innym miejscu. Do tego Jagiełło był skautem w KV Mechelen. Polak nie poprowadził nigdy drużyny w Jupiler Pro League, choć prowadził kilka drużyn z Belgii.

W wywiadzie dla 'Weszło” Jagiełło tak mówił o swojej przeprowadzce do Gwinei:

Ja już wcześniej miałem propozycję wyjechania do Afryki: do Tunezji i Gabonu. Ale z tego tytułu, że miałem swój biznes, dobry kontrakt i rodzinę w Belgii, siedziałem w Belgii, prawda. Teraz odkrywając Gwineę, szczerze żałuję, że wcześniej nie zgodziłem się na wyjazd.

Sukcesy w Gwinei przyszły dość szybko. Mistrzostwo kraju w pierwszym sezonie pracy musi budzić szacunek. Droga do fazy grupowej Afrykańskiej Ligi Mistrzów była kręta i nie do pokonania dla Hafii FC. W ostatniej rundzie kwalifikacji gwinejska ekipa przegrała z czołową drużyną Afryki Wydadem Casablancą z Maroka. Tak czy siak, Kazimierz Jagiełło to jeden z nielicznych trenerów z Polski, który w sezonie 2023/2024 bił się o mistrzostwo kraju.

Fot. Hafia FC/ YouTube screen

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl pod tytułem: „Słynne drużyny EURO” o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: