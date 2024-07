Yamal najmłodszym strzelcem w historii EURO. Przy okazji wbił szpilkę rywalowi

Lamine Yamal został najmłodszym strzelcem w historii EURO. Hiszpan dokonał tego cztery dni przed swoimi urodzinami – wieku 16 lat i 362 dni. Przy okazji skrzydłowy Barcelony wbił szpilkę Adrienowi Rabiotowi, który przed meczem skrytykował nastolatka.

W 21. minucie półfinałowego meczu EURO 2024 pomiędzy Hiszpanią a Francją Lamine Yamal przepięknym strzałem pokonał Mike’a Maignania i doprowadził do wyrównania. Co ciekawe, piłkarz Barcelony przed rokiem również strzelił fantastycznego gola przeciwko Francuzom w półfinale mistrzostw Europy. Było to na EURO U17, a gol Yamala dał Hiszpanii prowadzenie. Wtedy jednak Hiszpania nie awansowała do finału młodzieżowego EURO, bo na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu minut straciła trzy bramki i przegrała 1:3.

Yamal został najmłodszym strzelcem gola w historii mistrzostw Europy. Skrzydłowy Barcelony dokonał tego cztery dni przed swoimi urodzinami – w wieku 16 lat i 362 dni. To dziesiąty w historii nastolatek, który strzelił gola na seniorskim EURO. Hiszpan jest także drugim – obok Ardy Gulera – nastolatkiem, który strzelił gola na tegorocznym EURO. Tylko podczas EURO 2004 więcej nastolatków wpisało się na listę strzelców, bo trzech – Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney i Szwajcar Johan Vonlanthen. Yamal jest zarazem pierwszym hiszpańskim nastolatkiem z golem na mistrzostwach Europy.

Dzień przed meczem z Hiszpanią, reprezentant Francji Adrien Rabiot na konferencji prasowej zdyskredytował Yamala. Będący od 1 lipca bez klubu piłkarz powiedział ”Spróbujemy wyprowadzić Lamine’a ze strefy komfortu. Jeśli on chce grać w finale, musi robić więcej niż do tej pory”. Warto dodać, że już wtedy Yamal miał na koncie trzy asysty podczas tegorocznego EURO.

Rano w dniu meczu Yamal wstawił na Instagrama relację z odpowiedzią na te słowa. Hiszpan umieścił grafikę z ręką trzymającą szachowego pionka, a pod nią widniał cytat ”Poruszaj się w ciszy. Odezwij się tylko wtedy, gdy nadejdzie czas na mat” (”Move in silence. Only speak when it’s time to say checkmate”). Jak wiadomo, w nomenklaturze szachowej użycie zwrotu ”mat” oznacza przegraną swojego przeciwnika.

"Move in silence. Only speak when it's time to say checkmate." ♟️🤫 pic.twitter.com/LzjW5qkCAF

Na instagramowej relacji Yamal jednak nie poprzestał. Tuż po zakończeniu wygranego 2:1 meczu, który dał Hiszpanii pierwszy od 12 lat awans do finału dużego turnieju, Yamal powiedział w kierunku Rabiota ”Speak now, speak now”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza ”I co teraz, i co teraz”. Dosłownie tłumacząc Yamal powiedział ”Mów teraz, mów teraz”.

Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę 14 lipca Yamal zostanie najmłodszym piłkarzem, który wystąpi w finale mistrzostw Europy. Jeszcze przez kilka dni rekord ten dzierżyć będzie Renato Sanches. Portugalczyk wystąpił w finale EURO 2016 przeciwko Francji mając 18 lat i 328 dni. Z kolei najmłodszym strzelcem gola w historii finałowego meczu mistrzostw Europy jest Pietro Anastasi. W powtórzonym finale EURO 1968 Włoch ustalił wynik meczu z Jugosławią na 2:0, a bramkę zdobył w wieku 20 lat i 64 dni.

Yesterday, Adrien Rabiot said that Lamine Yamal "needs to do more than he's done until now."

One day later, Rabiot had a front row seat to Yamal's worldie 🔥 pic.twitter.com/VTg7FPQhDg

— ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2024